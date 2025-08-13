Poptávka po palivovém dřevu roste. Docházejí kůrovcové zásoby

Poptávka po palivovém dřevu letos opět roste. Potvrzují to vlastníci lesů i prodejci. Češi si už začali dělat zásoby na zimu. Dochází jim totiž takzvané kůrovcové dřevo, kterým se před lety zásobili. Největší zájem je podle prodejců o dřevo naštípané, které firmy dovezou až na dvůr a kupci si ho jen složí. Menší zájem je o stromy v lese, které si musí lidé pokácet a zpracovat sami.
Zdeněk Dvořák z Dolní Cerekve má ještě kůrovcového dřeva dost, připravovat zásoby na zimu už ale začal. „Podle toho, jak je tuhá zima, spálíme patnáct až dvacet kubíků za rok,“ řekl. Dřevem topí už patnáct let a neměnil by. I přesto, že palivo ve volných chvílích chystá celá rodina.
Pro dopravce dřeva Bohuslava Šarouna právě teď začíná nejnáročnější sezona. „Průměrně je to osm až deset fůr. Někdy ujedu i čtyři sta až čtyři sta padesát kilometrů,“ řekl Šaroun.
Naštípané dřevo prodávají i státní lesy. „Sypaný prostorový metr smrku prodáváme za 1200 korun, břízu za 1500 a další listnaté dřevo za 1700. Všechno jsou to ceny s daní,“ vyčíslil manažer obchodu Lesů ČR Telč Petr Dygrýn.
Nejlevnější dřevo je to, které si zájemci musí sami pokácet, zpracovat a odvézt. Správce je zákazníkům vyznačí v lese. „Stojíme u vyznačených javorů. Cena asi dvě stě korun za kubík,“ ukázal zástupce lesního správce Lesů ČR Telč Jan Trojan.
V ledečské společnosti dřevo vytěží a dopraví do zpracovatelských firem. Největší zájem je o listnaté stromy – dub a buk. „Smrkové dřevo se používá spíš příležitostně, když má někdo kamínka, kde si chce zatopit dvakrát za zimu, nebo na roztop. Na to je velmi vhodný smrk,“ vysvětlil jednatel Lesní společnosti Ledeč nad Sázavou Jaroslav Rygl.
Výrazný nárůst poptávky po palivovém dřevu zaznamenaly lesní společnosti a prodejci v letech 2022 a 2023. Bylo to v důsledku zdražování energií a obav z nejisté situace. Lesy ČR tehdy nabízely každému obyvateli možnost nakoupit výhodně pětatřicet metrů krychlových dřeva za cenu od sto do 3200 korun za kubík.
Nejméně i tehdy zaplatil ten, kdo si ho v lese pokácel sám – toho přišel kubík na zmíněnou stokorunu. O rok později se poptávka stabilizovala, nebo dokonce mírně klesla, protože lidé měli zásoby a ceny energií se částečně vrátily na původní úroveň.
Zájem začal už v únoru
Společnost Městské lesy Hradec Králové zaznamenaly rostoucí zájem o palivové dřevo už letos v únoru. Firma ročně vytěží zhruba dvacet tisíc metrů krychlových dřeva. Přes sklad prodá zhruba dvacetinu z tohoto množství.
Za takzvaný prostorový metr jehličnatého dřeva zájemci zaplatí podle ceníku platného k 1. srpnu 1350 korun, za březové dřevo patnáct set a za tvrdé listnaté 1700 korun. Zájem je podle ředitele společnosti Milana Zerzána i o samovýrobu neboli vyřezávání slabších stromků. Cena za prostorový metr je sto padesát za jehličnaté a dvě stě padesát korun za listnaté stromy.