Evropská komise chce revidovat pravidla pro kamna a kotle na dřevo, mnozí nesouhlasí

, noj

před 15 m minutami | Zdroj: ČT24

Události: Revize pravidel pro kamna a kotle na dřevo

Chystá se revize pravidel pro kamna a kotle na dřevo. Evropská komise přišla s návrhy na větší účinnost zařízení a nižší emise, tak aby byly ještě ekologičtější. Kritika už zazněla třeba od výrobců a organizací z oboru. Navrhované parametry jsou podle nich těžko dosažitelné, kotle by podražily a v konečném důsledku by to ohrozilo podniky, které je vyrábějí. Návrh odmítá také ministerstvo průmyslu a obchodu. Šéf resortu Lukáš Vlček (STAN) chce přesvědčit Evropskou komisi, že je i nevýhodný.

„Jak ten návrh je nastaven technicky, tak by to splnilo zhruba deset procent výrobků jako takových, to prostě není v současné době reálné. Spíše by to paradoxně určitě zastavilo dekarbonizační snahy, tudíž my se snažíme argumentovat Evropské komisi, aby ten návrh – pokud má být představen, aby byl přepracován,“ říká Vlček. Kamna a kotle na dřevo nebo pelety mají stovky tisíc českých domácností. Stát využívání biomasy jako obnovitelného zdroje podporuje. Podle Evropské komise jde o první návrh, který se týká nových zařízení, a bude o něm diskuse. Hospodářská komora kritizuje, že jde proti snaze o méně regulace.

Fakta Konec neekologických kotlů Od loňského září platí zákaz používat neekologické kotle první a druhé třídy nebo starší. Domácnosti měly na přípravu původně deset let, kvůli energetické krizi pak vláda přidala ještě dva roky. Stát také na výměny topenišť už přes deset let přispívá. Kotlíkové dotace jich podpořily 132 tisíc za více než 15 miliard korun. Ty už skončily, ale 62 tisíc lidí využilo také Novou zelenou úsporám, která pokračuje. Podle nedávného odhadu Asociace podniků topenářské techniky ale zůstávalo v provozu asi sto tisíc nevyhovujících kotlů. Více než třetina bytů v Česku je vytápěných dálkově (1 704 065). Jen o něco méně používá plyn (1 683 055). Uhlí ustupuje, naopak obliba dřeva a obecně biomasy roste, jako hlavní zdroj tepla ji uvedlo zhruba 350 tisíc domácností. Další si v kotlích, kamnech nebo krbech přitápějí. Přibylo i tepelných čerpadel (91 532). Zdroje: Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Asociace podniků topenářské techniky, Český statistický úřad, Energo 2021

Podle prodejce by se nová pravidla dotkla prakticky všech Kotle a kamna prodává a instaluje například firma Give.cz. Podle jejího produktového manažera Matěje Stehlíka by se nová pravidla dotkla prakticky všech. Výzva by to byla v první řadě pro výrobce. „Vlastně překopání celých spalovacích komor, nové certifikace, nové konstrukce, vývoj,“ popisuje Stehlík, co všechno by nová pravidla obnášela.

Návrh počítá třeba s povinností automatické regulace spalování. V praxi tedy se zapojením do zásuvky a koncem nezávislosti na elektřině. „Pokud do těch krbových kamen budou výrobci muset instalovat servo motory a čidla, ta kamna budou pravděpodobně nabývat jak na velikosti, tak samozřejmě na ceně,“ dodává Stehlík. Na otázku, zda jsou kamna a kotle na dřevo populární mezi zákazníky, Stehlík odpovídá, že v tom je určitý luxus, kdy se člověk nemusí starat. „Ale zároveň, pokud potřebujete vyměnit stará kamna po babičce na chalupě, tak to není ta správná varianta,“ doplňuje. Oborová sdružení považují návrh za extrémně přísný Podle oborových sdružení je návrh extrémně přísný a vyřadil by z nabídky 90 procent teď v Česku vyráběných zařízení. Nová by zdražila a domácnosti by zůstaly u těch starých. „Představte si, že by se klasická kamna zdražila jednou tolik, ke každému kotli byste si musel připlatit asi 60, 70 tisíc korun,“ říká předseda klastru Česká peleta Vladimír Stupavský. „Jako by někdo zcela pominul vážné diskuse o potřebě změny kursu v rámci sedmadvacítky,“ napsal v tiskové zprávě prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček. „Určitě to konec dřeva není, ale zároveň je potřeba dobře hlídat finální nastavení těch podmínek,“ míní předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.