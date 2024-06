PŘEHLEDNĚ: Možnost čerpání dotací na výměnu kotlů se rozšíří

Takzvané kotlíkové dotace mohou lidé čerpat do konce srpna na výměnu kotlů první a druhé emisní třídy, jejichž platnost skončí 1. září. Poté budou dotace nižší o desítky tisíc korun. U tepelných čerpadel bude nově výše podpory až 130 tisíc, na pořízení kotle na biomasu bude dotace až 90 tisíc a na topidla pětatřicet tisíc korun. Dotace v současné době může dosáhnout až 95 procent způsobilých výdajů, a to až do výše 180 tisíc korun podle typu nového zdroje.

Pro domácnosti s nižšími příjmy, které nestihly vyměnit zastaralé kotle a v následující topné sezoně je nemohou legálně provozovat bez rizika pokuty, je k dispozici program NZÚ Light. Pokud budou mít o výměnu alespoň zažádáno, budou k tomu kontroloři přihlížet. „Výše podpory na výměnu kotlů na tuhá paliva první a druhé emisní třídy a nově i uhelných kotlů vyšších emisních tříd například za moderní kotel na biomasu bude 110 tisíc a za tepelné čerpadlo až 150 tisíc korun,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Nově se nízkopříjmovým domácnostem otevře možnost výhodněji vyměnit i další neekologické zdroje vytápění, například kotle na topné oleje, elektrické vytápění, stará lokální topidla nebo plynové kotle. Na to mohou získat dotaci ve výši až 50 tisíc korun.