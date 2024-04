Drony zasáhly rafinerii v hloubi Ruska, cílem byl i závod na Šáhedy, píší média

„V případě dronových útoků na jedné či druhé straně je potřeba říci, že tohle to nejsou akce, které by radikálně změnily situaci na frontě. Samozřejmě mají svůj dopad, projevují se, ale projevují se v relativně dlouhodobém horizontu – týdnů až měsíců. Není to tak, že zničení jedné rafinerie nebo její dočasné vyřazení okamžitě povede k tomu, že na frontu, nebo přes frontu přestane proudit palivo,“ uvedl pro ČT24 politický geograf Jan Kofroň s tím, že palivo i další zásoby jsou předskladněné poblíž fronty.

„Samozřejmě, že pokud Ukrajina vytrvá, bude úspěšná, tak to minimálně povede k tomu, že Rusové budou mít na frontě o něco menší síly k dispozici, nebo ve snaze ochránit tyto významné objekty stáhnou část protileteckých sil do svého týlu, a to samozřejmě bude mít dopad. Ale nečekejme od toho, že to okamžitě změní rovnováhu moci na frontě v rámci měsíce,“ podotkl s tím, že nyní je iniciativnější Rusko, ale jeho postupy jsou malé – o kilometr či dva v rámci jednoho měsíce.

„Rusko má jednu velkou výhodu a to je poměrně velké množství zbraní, respektive techniky uskladněné ještě z dob Sovětského svazu. Není supermoderní, ale Rusko je schopné ji poměrně rychle obnovovat a uvádět do bojeschopného stavu, což je velká výhoda i vzhledem k tomu, že Rusové mají poměrně velké ztráty. Díky starým uloženým kusům techniky jsou schopni to poměrně rychle doplňovat,“ podotýká Kofroň s tím, že Rusko na tom není tak špatně, jak se očekávalo, ačkoliv i uskladněná technika spolu s výrobou nové má své limity.

Naopak podle něj Západ, zejména EU neměla náběh zbrojní výroby tak rychlý. „Vítejme českou iniciativu, která zajistí snad alespoň několik set tisíc kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu v horizontu několika málo měsíců, ale určitě platí, že co se týče výroby munice, tak Západ na tom v tento okamžik není úplně dobře, což je pro Ukrajinu jeden z velkých limitující faktorů,“ dodal.