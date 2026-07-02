V Eurovizi bude nově soutěžit Kanada


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters, EuroMix, Eurovision Ireland, EBU, The Eurovision Site, Luxemburger Wort, Politico

Kanada vyšle v roce 2027 poprvé svého zástupce do Eurovize. Písňovou soutěž pořádá Evropská vysílací unie (EBU), evropská adresa ale není pro účastníky klání podmínkou. Koneckonců poslední novou zemí, která se přihlásila, byla před deseti lety Austrálie. Naopak některé zahraniční weby zaměřené na Eurovizi spekulují, zda není ohrožena účast Česka.

Účast v Eurovizi není omezena na země Evropy, ale vztahuje se na všechny členy EBU. K těm se přidala kanadská veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost CBC koncem června.

Dovršil se tak cíl kanadského premiéra Marka Carneyho, jehož vláda loni vyčlenila sto padesát milionů kanadských dolarů (přibližně 2,2 miliardy korun) pro CBC, která dostala za úkol prozkoumat možnosti účasti země v Eurovizi, připomíná web Politico.

Kromě Austrálie se z mimoevropských zemí Eurovize pravidelně účastní Izrael. Maroko soutěžilo v roce 1980.

Kanaďané jsou fanoušci Eurovize už teď

EBU poznamenává, že zájem Kanaďanů o Eurovizi je velký. Letos tato země patřila k těm ze „zbytku světa“ – tedy mimo aktivní účastníky soutěže – odkud přišlo nejvíce hlasů. Spousta Kanaďanů navíc kupovala vstupenky na semifinále a finále a neváhala cestovat do Vídně, aby si soutěžní písně poslechli naživo. Ostatně oznámení o zapojení země javorového listu do klání zaznělo na Den Kanady.

„Naše účast v pěvecké soutěži Eurovize, počínaje příštím rokem v Bulharsku, umožní ukázat kanadský talent na jednom z nejslavnějších hudebních pódií na světě,“ nechala se slyšet šéfka CBC Marie-Philippe Bouchardová. Bulharsko bude semifinále a finále v roce 2027 hostit, protože letošní ročník díky zpěvačce Daře a písni Bangaranga vyhrálo. A to vůbec poprvé.

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Dionová zpívala za Švýcarsko a místo Filipové

I Kanada si už jednu vítězku Eurovize může nárokovat. V roce 1988 se jí stala kanadská zpěvačka Céline Dionová, která reprezentovala Švýcarsko s písní Ne Partez Pas Sans Moi. Původně ovšem tehdy Švýcaři oslovili zpěvačku Lenku Filipovou, jestli by je na Eurovizi nezastupovala ona. Krátce předtím, než měla odlétat, jí československé úřady účinkování nepovolily. 

Zpívat tak za alpskou zemi jako náhradnice odjela nepříliš známá Dionová, pro niž vítězství znamenalo definitivní cestu ke slávě. Propůjčování zpěváků přitom není nic výjimečného, třeba Karel Gott v roce 1968 zpíval za Rakousko. Tuzemsko svého zástupce vyslalo poprvé až v roce 2007.

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Céline Dionová

ČT a Eurovize

Na zahraničních webech, které se věnují Eurovizi, se objevily spekulace, zda česká účast nemůže být do budoucna opět omezena. A to v souvislosti se změnou financovaní veřejnoprávních médií, kdy vláda chce Českou televizi a Český rozhlas financovat ze státního rozpočtu místo současného poplatkového modelu. Rozpočty obou institucí by se podle návrhu snížily o patnáct procent. Právě veřejnoprávní televizní stanice, coby členové EBU, účast v písňové soutěži zaštiťují.

Portál EuroMix podotýká, že následné pravděpodobné škrty by mohly ČT vést k přehodnocení účasti na nákladných mezinárodních akcích, jako je Eurovize. A to i přes relativní úspěchy zaznamenané v posledních letech. V uplynulých pěti ročnících se třem tuzemským zástupcům totiž podařilo postoupit do finále soutěže. Otázku ohrožení české účasti nadnášejí i weby Eurovision Ireland nebo The Eurovision Site.

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Peníze řeší Lucembursko i Bosna a Hercegovina

Rovněž o Lucembursku se mluvilo nedávno jako o zemi, která bude možná muset další účast zvážit kvůli nedostatku financí pro soutěž. Nakonec ale došlo k navýšení rozpočtu o částku nezbytnou pro „produkční požadavky, technické provedení a očekávání ohledně kvality akcí“, informoval Luxemburger Wort. Potřebné peníze jsou zaručeny do roku 2029.

Finanční problémy zapříčinily, že už víc než dekádu zůstává stranou Eurovize Bosna a Hercegovina. Nehradila licenční a účastnické poplatky, navíc tamní veřejnoprávní stanice BHRT se potýká s vysokým zadlužením. S připočtením politických tlaků a chybějících investic jí dokonce hrozí zánik.

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Počet zapojených zemí do daného ročníku je často proměnlivý i z politických důvodů. Letošní Eurovize se na protest proti přítomnosti Izraele a jeho počínání v Pásmu Gazy odmítly zúčastnit a soutěž vysílat Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Slovinsko a Island.

Rusko obnovilo Intervizi, Eurovize se rozšiřuje do Asie

Rusko je pro změnu z možnosti soutěžit vyloučeno od začátku plnohodnotné vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Loni tak Moskva obnovila soutěž Intervize, která vznikla v časech studené války coby reakce východního bloku právě na Eurovizi. V aktuálně obnovené verzi zněly písně z některých zemí bývalého Sovětského svazu, Kuby, Číny a Vietnamu (odkud pocházel vítěz), i Srbska, Venezuely, několika afrických států nebo Saúdské Arábie, která letos hostí další toto písňové klání.

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Také Eurovize rozšiřuje rádius své působnosti. Na podzim by se měla v Bangkoku uskutečnit první asijská verze Eurovize. Svou písní se pokusí zaujmout nejméně deset zemí. Jak poznamenal ředitel soutěže v souvislosti s aktuálním připojením Kanady – ačkoliv se Eurovize zrodila v Evropě, otevírá se světu.

A větší popularitu nejspíš potřebuje. Stále je sice považovaná za nejsledovanější hudební soutěž na světě, nicméně statistiky letošního ročníku ukázaly meziroční pokles o zhruba pětinu na 131 milionů diváků. EBU však poukazuje na to, že roste sledovanost na sociálních sítích a prostřednictvím dalších digitálních kanálů spojených se soutěží.

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