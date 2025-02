V Rusku obnoví Intervizi, písňová soutěž začínala v Československu

Nová Intervize by se měla konat ještě letos na podzim v Moskvě a vystoupí na ní zřejmě zástupci dvou desítek zemí. A to včetně všech států BRICS, hospodářského uskupení sdružujícího kromě Ruska také Brazílii, Čínu, Indii a další rozvíjející se ekonomiky. Další ročníky by měly hostit i jiné země než Rusko, uvádí The Moscow Times.

Moskva počítá s tím, že staronová přehlídka bude mít velký úspěch. Obnovení soutěže přikázal ruské vládě dekretem přímo tamní vůdce Vladimir Putin. Šéfem organizačního výboru byl jmenován místopředseda ruské vlády Dmitrij Černyšenko a na uspořádání má dohlížet první zástupce šéfa prezidentské kanceláře Sergej Kirijenko.

S nápadem znovu zavést Intervizi přišla v listopadu 2023 ruská ministryně kultury Olga Ljubimovová. Putin se loni v říjnu na summitu BRICS v Kazani zmínil, že o nápadu osobně jednal se svým čínským protějškem, který ideu podpořil. Ruští diplomaté tvrdí, že Peking již jmenoval činovníka zodpovědného za čínskou účast v soutěži.