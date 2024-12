Na Eurovizi 2025 za Česko zazpívá Adam Pavlovčin alias ADONXS

Eurovision Song Contest organizují země sdružené v Evropské vysílací unii (EBU). Koná se každoročně od roku 1956, s výjimkou koronavirového roku 2020, a jedná se o nejsledovanější nesportovní televizní událost světa.

Česko se na Eurovizi představilo poprvé v roce 2007, kdy vyslalo do zahraniční konkurence kapelu Kabát. Šanci v dalších ročnících dostali také Tereza Kerndlová, Martina Bárta, Gipsy.cz či Marta Jandová ve dvojici s Václavem Noidem Bártou. Naposledy v roce 2024 soutěžila zpěvačka Aiko, do finále se ale nedostala.

Nejúspěšnější byl zatím v roce 2018 zpěvák Mikolas Josef, který ve finále dosáhl na šesté místo. Před ním se do finále dostala jako jediná Gabriela Gunčíková v roce 2016, skončila ale nakonec předposlední. V roce 2019 se z finálového postupu mohla radovat indie-popová kapela Lake Malawi, celkově skončila jedenáctá. O příčku výš se dostala ve finále pop-folklorní skupina Vesna v roce 2023. V roce 2022 se finalistou stalo trio We Are Domi se zpěvačkou Dominikou Haškovou, v celkovém žebříčku ale zůstalo na dvaadvacátém místě.