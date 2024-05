Eurovizi ovládl švýcarský Kód

V 68. ročníku Eurovize zvítězilo Švýcarsko. Reprezentoval jej zpěvák a rapper Nemo s písní The Code o cestě k poznání sebe sama jako nebinárního člověka. Skladba kombinovala prvky žánrů drum and bass, opery, rapu a rocku. Na druhém místě skončilo Chorvatsko a třetí byla Ukrajina. Česko se zpěvačkou Aiko se do finále nedostalo. Událost ve švédském Malmö poznamenaly protesty proti izraelské účasti v soutěži kvůli válce v Pásmu Gazy.