Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV ve Spojeném království podle nové studie výrazně snížilo počty úmrtí na rakovinu děložního čípku u mladých žen. Mezi lety 2020 a 2024 tam nebylo ve věkové skupině 20 až 24 let zaznamenáno žádné úmrtí na tento druh rakoviny.
Dívky a mladé ženy dostávají ve Spojeném království vakcínu proti lidskému papilomaviru (HPV) bezplatně od roku 2008, podobně jako například v Portugalsku. Studie publikovaná ve vědeckém časopise The Lancet odhaduje, že očkování už v Británii pomohlo zachránit zhruba dvě stě životů.
Počet úmrtí na rakovinu děložního čípku výrazně klesá od roku 2008, kdy bylo ve Spojeném království zavedeno bezplatné očkování dívek školního věku proti HPV.
Studie také ukázala, že děti očkované ve věku dvanáct nebo třináct let mají nyní téměř nulové riziko, že na toto onemocnění zemřou před třicátým rokem života. Před zavedením očkovacího programu proti HPV bylo v této věkové skupině zaznamenáváno zhruba dvacet úmrtí ročně.
„Je neuvěřitelné pomyslet na to, že jediná vakcína může téměř eliminovat konkrétní typ rakoviny,“ sdělil BBC vedoucí výzkumník z Queen Mary University of London Peter Sasieni. „Je zásadní udržet vysokou míru proočkovanosti, aby bylo chráněno více lidí.“
Rakovina děložního čípku zůstává ve Spojeném království čtrnáctým nejčastějším typem rakoviny u žen. Každoročně je tam diagnostikováno 3300 případů. Předpokládá se, že za 99 procent těchto případů je zodpovědný HPV, virus přenášený kontaktem kůže na kůži.
Většina infekcí HPV odezní bez potíží, některé však mohou vyvolat abnormální buněčné změny, které po několika letech vedou k rozvoji rakoviny.
Autoři zprávy očekávají, že počet úmrtí způsobených tímto onemocněním bude dál klesat s tím, jak bude očkování proti HPV dostupné pro více lidí a jak budou očkované ročníky stárnout.
„Víme, že vakcína proti HPV je mimořádně účinná v prevenci rakoviny děložního čípku ještě před jejím rozvojem, a tato zjištění poprvé ukazují, že zachraňuje životy,“ uvedl výkonný ředitel organizace Cancer Research UK, která výzkum financovala.
Britská vláda se zavázala odstranit rakovinu děložního čípku jako problém veřejného zdraví do roku 2040.
V Portugalsku Generální ředitelství pro zdraví (DGS) v dubnu aktualizovalo pokyny ke strategii očkování proti HPV v rámci Národního očkovacího programu a rozšířilo očkování i na osoby do 26 let.
Očkování proti lidskému papilomaviru je jedním ze tří pilířů globální strategie WHO pro eliminaci rakoviny děložního čípku a v současnosti je součástí národních očkovacích programů přibližně ve 150 zemích světa.
Článek napsala Joana Raposo Santosová (RTP), poprvé byl publikován 18. června 2026 v 10:48 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.