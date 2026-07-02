Bezpečnostní rada státu bude znovu jednat o armádní koncepci, zúčastní se i Pavel


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Za účasti prezidenta Petra Pavla bude Bezpečnostní rada státu ve čtvrtek pokračovat v debatě o nové armádní koncepci. Jednala o ní už v polovině června, premiér Andrej Babiš (ANO) následně uvedl, že související agenda byla tak široká, že se ji nepodařilo stihnout. Pavel s Babišem by se na jednání měli vidět poté, co premiér odmítl setkání kvůli summitu NATO v Ankaře.

Aktualizaci koncepce výstavby české armády do roku 2040 zařadil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) mezi své hlavní úkoly po loňském nástupu do funkce. Současnou koncepci s výhledem do roku 2035 schválila koncem roku 2023 bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Podle Babiše se má dokument vrátit k původní koncepci budování armády, schválené za předchozí vlády ANO, se zaměřením na plnění aliančních závazků v těžké a střední brigádě.

Pavel i Babiš se příští týden chystají na summit NATO do Ankary, účast obou je výsledkem několikaměsíčního sporu o složení české delegace. Vláda do ní původně prezidenta nezařadila, Pavel si účast vymohl díky předběžnému opatření Ústavního soudu (ÚS). Ve středu prezident Deníku.cz sdělil, že Babišovi v souvislosti se summitem několikrát nabízel osobní setkání, naposledy v úterý. Babiš však podle něj nesouhlasil, protože z jeho pohledu je všechno rozhodnuté.

Pavel od vlády zatím nemá mandát na summit NATO, omezila i jeho delegaci
Prezident Petr Pavel

Premiér prezidentovi v úterý napsal dopis, ve kterém uvedl, že ke schůzce nevidí důvod, protože vláda splnila všechna nařízení ÚS. „Vzhledem k tomu, že jste se dříve bohužel rozhodl pro podání žaloby k ÚS a vláda následně splnila vše, co jí ÚS svým předběžným opatřením nařídil, nevidím důvod ke konání osobní schůzky na toto téma. K setkáním nad jinými tématy jsem po návratu ze summitu v Ankaře otevřen,“ uvedl Babiš.

Delegaci na summitu NATO povede premiér, řekl Babiš. Podle Pavla je to v rozporu s opatřením ÚS
Prezident Petr Pavel

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti země. Členy jsou premiér a další ministři, například průmyslu a obchodu, obrany, zahraničních věcí, financí či vnitra. Pavel při své první účasti na radě po nástupu do funkce uvedl, že nemá v plánu účastnit se všech zasedání. Už v minulosti avizoval, že chce dorazit vždy při projednávání témat, která vyžadují jeho účast.

Bezpečnostní rada státu nestihla dokončit debatu kolem nové koncepce armády, řekl Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO)

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