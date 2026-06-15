Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

Naprostou většinu odhalených teroristických útoků na Ukrajině provedli podle Centra vojenského zpravodajství Estonských obranných sil lidé, kteří využívali komunikační aplikaci Telegram. Estonští zpravodajci to uvedli v pátek během pravidelného týdenního brífinku, v němž vycházeli ze statistik ukrajinské policie.
Podle těchto údajů stáli za 82 procenty všech odhalených teroristických útoků lidé, které prostřednictvím Telegramu naverbovaly ke spolupráci ruské zpravodajské služby.
„Tato skutečnost ilustruje rostoucí význam moderních nevojenských komunikačních prostředků ve válce a ukazuje stále nejasnější hranici mezi vojenským a civilním využitím,“ uvedlo centrum.
Brífink se při shrnutí týdenního dění na Ukrajině věnoval také situaci na Krymu, který Rusko okupuje od roku 2014 v rozporu s mezinárodním právem. Podle centra poloostrov zároveň ztrácí mezi Rusy oblibu jako dovolenková destinace.
„Veřejně se objevily také informace, podle nichž už Krym nepatří mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace Rusů. Od konce května do začátku června tam počet hotelových rezervací klesl ve srovnání s předchozím rokem o 31 procent,“ uvedlo Centrum vojenského zpravodajství.
Článek od ERR News, poprvé byl publikován 14. června 2026 v 12:15 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.