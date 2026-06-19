Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

V loňském roce prudce vzrostl počet lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy, ale zůstali ve vlastní zemi, kvůli přírodním katastrofám a extrémním projevům počasí. Vyplývá to ze studie, kterou pro ekologickou organizaci Greenpeace vypracovala Hamburská univerzita.

Studie uvádí, že v roce 2025 bylo vysídleno 13,6 milionu lidí, zatímco v předchozím roce to bylo 9,9 milionu. Údaje vycházejí z dat Střediska pro monitorování vnitřního vysídlení (IDMC).

Podle zprávy, která byla zveřejněna v pátek 19. června, změna klimatu zhoršuje četnost i intenzitu extrémních projevů počasí. Nepřiměřeně zasaženi jsou přitom obyvatelé takzvaného globálního Jihu.

Studie také upozorňuje, že ozbrojené konflikty a násilné incidenty – další významná příčina nuceného vnitřního vysídlení – jsou na nejvyšší úrovni od druhé světové války.

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Globální rozpočet na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci se přitom v roce 2025 oproti roku 2024 snížil zhruba o čtvrtinu, tedy o 175 miliard dolarů (přibližně 3,69 bilionu korun).

V tomto kontextu žilo loni mimo své domovy po celém světě přibližně 82,2 milionu lidí, což je méně než 83,5 milionu v roce 2024.

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Příklad Afghánistánu

Studie jako příklad země, kde se překrývá hned několik faktorů vedoucích k vysídlení, uvádí Afghánistán. Tání himálajských ledovců ohrožuje zásoby pitné vody i vláhy potřebné k zavlažování. Zemi navíc opakovaně zasáhla období extrémního sucha, po nichž následovaly náhlé záplavy, které přiměly část obyvatel opustit domovy.

Kábul by se podle studie mohl v blízké budoucnosti stát prvním velkým městem na světě, kterému dojde pitná voda. Na toto riziko už dříve upozorňovaly i další nevládní organizace.

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Afghánistán podle zprávy „patří mezi země nejvíce zasažené dopady změny klimatu“ a zároveň jej často postihují zemětřesení. Situaci zhoršuje také dědictví desetiletí války, politická nestabilita a křehká ekonomika, zejména po návratu Talibanu k moci.

„V době, kdy rodiny na globálním Jihu přicházejí o domovy kvůli klimatickým katastrofám, bohaté země snižují rozpočty na pomoc,“ zdůraznil Fawad Durani, expert německé pobočky Greenpeace.

Ekologická organizace vyzvala průmyslové státy světa, aby rychleji snižovaly emise skleníkových plynů, které způsobují skleníkový efekt a globální oteplování, a aby investovaly do pomoci nejzranitelnějším zemím při adaptaci na dopady změny klimatu a jejich zvládání.

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Článek od ERTNews, poprvé byl publikován 19 června 2026, 08:51 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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