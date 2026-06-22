Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“


před 59 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Nástroj vyvinutý ukrajinským ministerstvem obrany shrnuje poznatky, které ukrajinské ozbrojené síly získaly ohledně zbraní používaných Ruskem na ukrajinském území od začátku plnohodnotné války v únoru 2022.

„Každá raketa, dron a vozidlo zabavené na bojišti jsou nyní zdrojem poznatků pro svobodný svět,“ chlubí se ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov na platformě X. V pátek 19. června Kyjev představil databázi věnovanou tajemstvím ruských zbraní. Tento nástroj s názvem TrophyLab (Laboratoř trofejí), určený pro mezinárodní spojence, má za cíl zveřejnit poznatky, které ukrajinská armáda získala díky válečné kořisti ohledně technických a vojenských schopností moskevských sil.

„Od nynějška a díky této zabezpečené platformě mají vlády spojenců, laboratoře a výrobci obranných technologií přístup k podrobným technickým údajům, zprávám a informacím o svých zranitelných místech,“ zdůraznil Fedorov. „Uživatelé si také mohou vyžádat fyzické vybavení k provádění testů, což výrazně zkracuje vývojový cyklus protiopatření,“ dodal. Podle ministra se jedná o způsob „obrany demokracie“ tím, že se odhalují ruská „tajemství“.

Předběhnout Moskvu

Na webových stránkách TrophyLab tvůrci projektu vysvětlují, že jejich cílem bylo shromáždit v jediné společné databázi veškeré informace, které Ukrajina nasbírala o ruských zbraních použitých na jejím území od začátku války 24. února 2022. Tanky, drony, rakety, miny… Data, sestavená do katalogu, jsou rozdělena do 79 kategorií a podkategorií vybavení.

Registrovaným uživatelům je již k dispozici více než 225 analýz od „vědeckých institucí, laboratoří a inženýrských center“. Cílem těchto studií je umožnit kyjevským „zahraničním partnerům“ vypracovat „řešení společně s Ukrajinou, aniž by se museli obávat nátlaku ze strany Ruska“, a vyvinout protiopatření rychleji, než Moskva „stihne modernizovat svou výzbroj“.

Cenná praktická zkušenost pro spojence

V posledních letech získala ukrajinská armáda technologické a operační zkušenosti, které v Evropě nemají obdoby. Její odborné znalosti, zejména v oblasti dronů, vzbuzují značný zájem u mezinárodních spojenců napadené země. V dubnu Kyjev oznámil, že několik svých vojenských odborníků vyslal do států Perského zálivu, aby jim pomohli v boji proti dronům typu Šáhed íránské výroby.

Na evropské scéně byla podepsána dohoda o vojenské spolupráci mezi Ukrajinou a Německem, přičemž Berlín hodlá využít odborných znalostí Kyjeva k obnově německých ozbrojených sil, které byly oslabeny desetiletími nedostatečného financování. Na počátku roku 2026 oznámilo francouzské ministerstvo ozbrojených sil iniciativu „Brave France“, projekt zaměřený na „podporu vývoje společných inovativních technologických řešení ve prospěch ukrajinských a francouzských ozbrojených sil“.

Článek od franceinfo (France Télévisions), poprvé byl publikován 21 června 2026, 16:50 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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