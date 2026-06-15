Stát redukuje akcelerační zóny pro větrné elektrárny

Stavby větrných elektráren, které mohou pomoci snížit emise skleníkových plynů a omezit změnu klimatu, měly rozhýbat akcelerační zóny. Stát označil 94 míst, kde by je nebo fotovoltaiky mělo jít vybudovat snáz a rychleji. Zhruba tři desítky teď chce kabinet, jehož někteří členové reagovat na změnu klimatu odmítají, vyřadit nebo zmenšit. A to i kvůli nesouhlasu samospráv i výhradám armády.
Větrné elektrárny v současné době stojí například kolem Hrádku nad Nisou nebo Jindřichovic pod Smrkem. Stát vybral dalších pět míst v Libereckém kraji, kde by ještě mohly vyrůst. Hejtmanství se ale postavilo proti, i když proti větrné energii jako takové není.
„Byla téměř nulová komunikace s obcemi, kterých se to týká. To znamená ty obce, které měly mít na svých územích až třeba 17 větrníků, tak vlastně pouze získaly návrh, ke kterému se pak mohly vyjádřit,“ uvedl náměstek hejtmana Libereckého kraje pro životní prostředí Jiří Klápště (TOP 09).
Dvě zóny pro fotovoltaiky dál v návrhu zůstávají, všech pět pro větrné elektrárny teď ale stát navrhuje vypustit. Stejně jako třeba dvě ze čtyř v Pardubickém kraji. „Není to definitivní, je to návrh na vypořádání. To ještě jasně neříká, v jakém finálním znění bude územní rozvojový plán schválen, protože ten bude schvalovat až vláda během letních měsíců,“ konstatovala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).
Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (za Motoristy) chtěl, aby obce mohly podobu zón víc ovlivnit a výstavbu od obydlí oddálit. Návrh ale nakonec prosazovat nebude, protože Evropská komise podle něj hrozila sankcemi.
„Část z nás ví, jak jsou obnovitelné zdroje energie efektivní nebo neefektivní a že se jedná pravděpodobně z většiny pouze o zelený byznys a ideologii,“ dodal Turek, který dlouhodobě snahy o snížení emisí skleníkových plynů kritizuje.
Proti tomu se ale ohradil předseda opozičních Pirátů Zdeněk Hřib. Turek podle něj „nebojuje proti zlému Bruselu“, ale proti levnější energii pro české občany. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka doplnil, že Turek podobnými výroky pouze straší lidi.
Vláda podle ministra průmyslu s větrnou energií počítá, i když nebude hrát zásadní roli. „Nemůžeme nutit žádnou obec, žádný kraj, žádný region, aby si tam postavil deset, pět, třicet větrníků, pokud s tím sám nebude souhlasit, ale pokud dojde k závěru, že mu to vyhovuje, potom nevidíme důvod, proč by se to nemělo postavit,“ uzavřel 1. vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Stát by měl vymezit akcelerační zóny do konce srpna tak, aby v nich šlo postavit zdroje o výkonu aspoň tři gigawatty.