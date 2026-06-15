Obce závodí s časem. Za nedokončené dětské skupiny jim hrozí pokuty i ztráta dotace


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Do konce června má v tuzemsku vzniknout přes pět set dětských skupin podpořených státem. Hotová je zatím podle dostupných údajů zhruba čtvrtina z nich. Obcím, které nestihnou splnit podmínky včas, hrozí pokuty, později i vracení celé dotace. Problémy ale mohou mít i ty, které stavbu dokončí – kvůli konkurenci v okolí nemusí naplnit požadovanou obsazenost.

Děti si už hrají například v nové budově dětské skupiny v Tučapech na Táborsku. Obec ji postavila za evropskou dotaci přes ministerstvo práce a sociálních věcí. Místní rodiče službu využívají i proto, že v okolí pro malé děti často chybí volná místa.

„Tady mi jediní vyšli vstříc, že mi ho vzali. Skončila mi rodičovská dovolená a musím nastoupit do práce,“ popisuje Eliška Žáková, matka chlapce, který do dětské skupiny v Tučapech chodí.

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Na řadě míst se ještě staví

Stát podpořil vznik více než pěti set dětských skupin. Zkolaudované mají být do dvou týdnů, zatím je ale hotová jen zhruba čtvrtina. Na řadě míst se proto ještě intenzivně staví.

Například v Klenovicích měla být podle původních plánů už hotová herna i jídelna. Místo toho jsou v budově stále podlaháři, topenáři, tesaři i zedníci.

„Zdržely to ty legislativní a hodnotící procesy. Začali jsme v podstatě devátého února na drnu,“ popsal starosta Klenovic Lubomír Turín (ZA KLENOVICE 1). Obává se, zda se obci podaří vše včas dokončit. „Bojím se toho, jak se to vůbec dá uzavřít a jaké s tím budeme mít problémy,“ dodal.

Projekt za téměř padesát milionů korun dokončují také v Trhových Svinech. Podle starosty Davida Štojdla (Naše Česko) si město muselo kvůli zdlouhavému proplácení faktur vzít úvěr. „Stát nás tlačí k tomu, abychom do třicátého šestý splnili všechny podmínky, ale na druhou stranu chodí ty platby se strašným zpožděním,“ sdělil Štojdl.

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Obcím komplikuje situaci také možná konkurence

Obcím, které termín nestihnou, hrozí sankce. Ministerstvo práce a sociálních věcí v e-mailu pro ČT uvedlo, že pokud kolaudační rozhodnutí nebude pravomocné nejpozději k 31. srpnu, případně stavba nebude nejpozději k tomuto datu předána, může příjemce dotace o podporu přijít.

Problémy ale mohou mít i obce, které termíny dodrží. Například na Táborsku má v okruhu patnácti kilometrů fungovat hned šest dětských skupin. Kvůli konkurenci tak některé z nich nemusí splnit požadovanou obsazenost.

„Ty obce se opravdu můžou vystavit až nepřiměřeným sankcím nebo vrácení a krácení dotací,“ upozornil starosta Tučap Pavel Novák (Naše Česko).

Kvůli obavám z možných dopadů už poslal veřejnou výzvu na ministerstvo. Obce podle něj potřebují jasnější podmínky i větší jistotu, že nově vzniklé dětské skupiny nebudou po spuštění ohrožené sankcemi nebo vracením peněz.

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