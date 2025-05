Začínají zápisy do mateřských škol. Na co se připravit?

Začínají zápisy dětí do mateřských škol, které potrvají do 16. května. O přesném termínu však rozhodují ředitelé a zřizovatelé škol. Nárok na přijetí mají všechny děti starší tří let. Ty od pěti let musí do mateřské školy povinně.

Koho se zápis týká?

Do mateřské školy mohou být přijímány děti od dvou do šesti let. Děti od tří let mají na přijetí k předškolnímu vzdělávání nárok. Povinně pak musí do školky děti od pěti let.

Rodiče si pro své dítě mohou vybrat jakoukoliv školu. Mateřské školy stejně jako základní přijímají přednostně děti ze spádových oblastí. Čím je dítě starší, tím vyšší šance k přijetí bývá. Může být také přihlédnuto k typu docházky i k tomu, když například zařízení navštěvuje sourozenec.

Školka může přijmout i mladší děti, pokud má místo. V případě, že pro děti kapacita zařízení nestačí, rozhoduje o přijetí los. V některých městech, obcích a městských částech je pro děti ve školkách nedostatek míst. Problematické byly v minulosti okresy Středočeského kraje nebo například okres Brno-venkov, Pardubice či Hradec Králové, vyplývá z výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2022/2023.

Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání povinné od roku 2017. „Pokud bude vašemu dítěti do 31. srpna 2024 pět let, je vaší povinností ho do mateřské školy přihlásit k zápisu,“ uvádí ministerstvo školství. Zápis je nezbytný i v případě, že se budou předškoláci starší pěti let vzdělávat doma nebo například v dětské skupině. V takových případech je nutné, aby rodiče předškoláků své potomky přivedli na podzim do školky na přezkoušení.