Někteří rodiče nově nemusí hradit školkovné, jiní zaplatí víc

Petra Martincová bydlí v sociálním bydlení ve Veské na Pardubicku. Svého syna vozí do nedalekých Sezemic do školky. Dosud za školku platila, teď už nemusí. „Nejsme na tom finančně úplně růžově. Jsem ráda, že nemusím za syna platit školkovné, protože můžeme ušetřit na vlastní bydlení a osamostatnit se,“ řekla.

Tím ale ředitelé školek přicházejí o peníze na provoz a zřizovatelé, tedy města a obce, se rozhodli zdražit. Pardubice například upravily výši platby na všech jednatřiceti školkách na osm set korun měsíčně. Někde je to nárůst o víc než dvě stě korun.

„Je to trochu složitější. Předškolní děti plus děti s odkladem školní docházky a teď nově i žádosti rodičů, kteří pobírají přídavky na děti. U nás už to dělá jednu třetinu dětí neplatících,“ popsala ředitelka MŠ Pardubice-Polabiny Marcela Nováčková.

Největší navýšení bylo v Praze

V červenci vyplatilo ministerstvo práce a sociálních věcí víc než tři sta padesát tisíc přídavků na děti. Platby ve školce se v Česku od nového školního roku zvedly průměrně o pětadvacet procent. Vůbec nejvyšší skokové navýšení pociťují v Praze. Tam si rodiče připlatí někde i o tisíc korun. Oproti tomu v Josefově na Náchodsku zdražovali stejně jako v Pardubicích o dvě stovky.