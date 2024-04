Rodiče od září zaplatí za dítě ve školkách zřízených Prahou 800 korun měsíčně

Rodiče v Praze od letošního září zaplatí za dítě v mateřských školách zřizovaných hlavním městem 800 korun měsíčně, ve školních družinách a klubech 400 korun měsíčně, schválili v úterý pražští radní. Současná měsíční výše poplatku je v mateřských školách v rozmezí 300 až tisíc korun a ve školních družinách může být do 800 korun. Poslední rok před nástupem do základní školy je vzdělávání ve školce podle zákona bezúplatné.

Základní a mateřské školy provozují v metropoli městské části a některé mateřské školy se speciálním učením a podobná zařízení zřizuje magistrát. Magistrát má na starosti také střední, vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké školy.

Podle radního pro finance Zdeňka Kováříka (ODS) si vybírané částky od rodičů do letošního roku určovala jednotlivá zařízení, nyní podle školského zákona výši poplatků nově nastavuje zřizovatel a ministerstvo školství podle Kováříka trvalo na sjednocení cen. Za vzdělávání v mateřské škole tak rodiče měsíčně budou platit 800 korun a za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu 400 korun. Docházka do školky ve školním roce, kdy jdou děti k zápisu do základní školy, zůstane bez poplatku.

Výjimku z platby za dítě v nižších ročnících školky budou mít rodiny, které na děti čerpají příspěvky. Tito lidé budou mít podle dokumentu měsíční částku buď sníženou, nebo jim bude prominuta úplně. „To v důsledku ohrozí financování těchto zařízení, ale jiná možnost není,“ řekl Kovářík.