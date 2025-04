Rodinu Huschových krutosti provázely i po válce

Richarda Husche začátkem války vyhnali ze školy hned dvakrát. „Jednou jsem byl pro řídícího Němec, za půl roku pak Žid,“ vzpomíná. Pocházel ze smíšeného manželství, maminka byla Židovka, otec maďarský Němec. Zatímco matka putovala do Terezína, otec, protože se odmítl rozvést, do pracovního tábora.

Jejich čtyři děti zůstaly v Hroubovicích samy a starala se o ně sekretářka rodinné firmy. „Paní Černohorská byla z Bělé a sama děti neměla. Po válce si na to nikdo nevzpomněl, aby ji pochválil, možná že jí to měli dokonce za zlé,“ vzpomínal pro Paměť národa Husch.

Otce po návratu z lágru umučili, matku vyhnali

V posledních dnech války byl pracovní tábor rozpuštěn a otec Richarda Husche se vrátil do Hroubovic. Johanna Husche ale místní považovali za kolaboranta a bez soudu ho ubili.

„Odvedli ho do Wernerovy továrny do koupelny, kde ho věznili až do toho 9. května, kdy ho odvedli na sál. Tam ho mučili, nejdříve mu zapálili vlasy a pak ho týrali. Nejdřív si musel zout boty, protože je už prý nebude potřebovat, a pak tatínka mučili, odtáhli ho před hospodu a tam ho zastřelili. Pak ho zatáhli do takzvaného protileteckého krytu, tam přišel k sobě, tak ho místní občané dotloukli,“ vzpomínal pro Paměť národa.