Mašinka nakonec v Liberty zůstane

„Insolvenční správce po pečlivé úvaze využil možnost navrácení parní lokomotivy do (core) majetku hlavního závodu, a to po diskusi s odborovými organizacemi, které označily tento památník za symbol, a to nejen dopravy hutního podniku, kde je lokomotiva umístěna, ale také za symbol založení huti samotné,“ řekl mediální zástupce insolvenčního správce Michal Štefl.

Takzvaný non-core, tedy nepotřebný majetek, se rozprodává postupně. Lokomotiva zvaná Mašinka měla být součástí prodeje více než dvou set uměleckých děl z majetku zkrachovalé huti, jejichž předprodejní výstava se do 7. května koná v hotelovém domě Kovák u ředitelství podniku. Cenu lokomotivy stanovil posudek na dvacet sedm tisíc korun. Peták ve výběrovém řízení prodává i celou zkrachovalou firmu.