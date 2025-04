Ostravu Němci urputně bránili, osvobození pomohl i most

Tři dny na to se sovětská vojska probojovala do Svinova, nynější městské části Ostravy, tehdy samostatného města.

Fronta prošla také blízko rodinnému statku Bártových v Ostravě – Porubě. Protože Němci s sebou brali dobytek a koně, odvedli je do nedalekého lesíka. Tam prožili první bombardování. „V pátek bylo druhé bombardování. To už jsme byli ve sklepě. Asi padesát šedesát metrů od nás vybuchla opravdu velká bomba. Spadla na cestu vedoucí k sokolovně, vznikl tam obrovský kráter. A cítil jsem, jakoby popojížděla zem. Teď nedávno bylo u nás slabé zemětřesení. Vybavil jsem si, že jsem ten pocit už zažil," popsal Paměti národa.

Most vydržel

Za svítání 30. dubna překročily hlavní síly řeku Odru, odpoledne pronikly československé tanky spolu se sovětskou gardovou střeleckou divizí do středu města. Ostrava byla prakticky ještě téhož dne osvobozena. Přispět k tomu měla podle jedné z legend i odvážná akce ostravského občana Miloše Sýkory.

„Soustružník Miloš Sýkora se rozhodl, že přestřihne dráty podminovaného Říšského mostu a zabrání tak jeho vyhození. Nejrozšířenější legendu potvrdil i velitel tanku 051 Vasjuk, dokonce prý byl se Sýkorou domluven. Sýkora měl vystřelit zelenou světlici na znamení, že je vše v pořádku a že mohou tanky přejet. To, proč je to legenda, ukazuje to, že ty tři první tanky, které se dostaly do Ostravy ani netušily, že se dostanou až tak daleko, jen plnily rozkaz Jeremenka. Řidiči tanků prý žádnou zelenou světlici neviděli. Co tam tedy Sýkora dělal, nevíme, ale při osvobozování padl,“ popsal historik Chlebec.

V následujících dnech byla osvobozena další města. Ostravská operace trvala padesát sedm dnů a v jejím průběhu bylo osvobozeno území o celkové rozloze patnáct tisíc čtverečních kilometrů s více než šesti sty vesnicemi a městy.