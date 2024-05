Říkala jsem si, že nás zabijí. A v tom začali přijíždět Rusové, vzpomíná pamětnice Pražského povstání

„Pouze přes naše mrtvoly“ stálo na barikádě v Národní ulici. Podobné výzvy Češi nechali okupantům v květnu 1945 na řadě míst. A nacisté je vyslyšeli.

Při jednom z největších masakrů Pražského povstání se vyděšení obyvatelé před boji skrývali ve sklepích. Příslušníci SS je ale odhalili a všechny zabili. Mezi 51 oběťmi byla i těhotná žena a několik dětí. Podle Emilie Proškové, která se s rodiči skrývala jen pár metrů od místa tragédie, ale mrtvých mohlo být mnohem víc.

„Říkali, že to má vylítnout do vzduchu, tyto baráky. Aby zamezili hnusu, který tam provedli. Tak jsem si říkala, teď nás zabijí. No a najednou se začali ztrácet. To už právě snad od Benešova přijížděli Rusové. To nám zřejmě zachránilo život,“ popsala pamětnice Pražského povstání Emilie Prošková.

Jen o pár stovek metrů dál zase Němci postříleli 23 zajatců, hroby si před popravou museli sami vykopat. Právě v okolí Pankráce byly boje nejtvrdší. V suterénu se tam schovával i tehdy dvacetiletý Ladislav Müller. „Okýnka jsme bláhově opevnili, čím bylo. Naše necky, to si pamatuju, a moje veliké rýsovací prkno,“ zavzpomínal.