Kauza údajné manipulace při přidělování bytů v části Brno-střed míří k soudu

Případ údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů v části Brno-střed míří ke Krajskému soudu v Brně. Státní zástupkyně Petra Lastovecká podala obžalobu na čtyři lidi včetně tehdejšího vlivného brněnského politika Otakara Bradáče (dříve ODS), který předsedal bytové komisi. U dalších čtyř podala návrh na uzavření dohody o vině a trestu, informovala o tom Lastovecká v pondělí ČTK. Policisté ve věci zasahovali na začátku října 2022.
Policie obviněné stíhala pro účast v organizované zločinecké skupině, pro zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku. Případ čtyř z osmi obviněných loni v květnu vyloučila do samostatného řízení.
V roce 2022 udělala policie 28 domovních prohlídek a vyslechla třicet lidí. Soud tehdy poslal Bradáče do vazby, spolu s ním i dalšího obviněného, a to jednatele realitní kanceláře Zdeňka Červinku. Z vazby je soud propustil za několik měsíců. Zbylých šest obviněných zůstalo na svobodě, šlo především o lidi spjaté s brněnským realitním trhem.
O dva týdny později policie v Brně zasahovala znovu, a to na bytovém odboru magistrátu, na radnici Brno-sever, Brno-Černovice či v černovické pískovně. Následně obvinila sedm lidí a dvě firmy. V této kauze jde podle některých médií o snahu organizované zločinecké skupiny ovládnout městskou společnost.
Jiné kauzy na radnici Brno-střed
Policisté se zajímali o radnici Brno-střed už v minulosti. V roce 2019 vyplula na povrch takzvaná kauza Stoka. Policisté odhalili organizovanou skupinu, v níž podle nich figurovali tehdejší místní politici z hnutí ANO, úředníci a podnikatelé.
Skupina ovlivňovala veřejné zakázky na radnici. Krajský soud kauzu uzavřel posledními rozsudky letos, kdy dva podnikatele zprostil obžaloby.
Před tím ve věci uzavřel jedenáct dohod o vině a trestu. Například bývalému místostarostovi městské části Jiřímu Švachulovi (dříve ANO), který podle žalobců organizovanou skupinu řídil, uložil sedm let a osm měsíců vězení.