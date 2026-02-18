Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy poslat před soud čtyři lidi


před 49 mminutami|Zdroj: ČT24

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat čtyři lidi v souvislosti s brněnskou bytovou kauzou. Obvinění podle policie manipulovali v letech 2020 až 2022 přidělování městských bytů a nebytových prostor v Brně a přijímali za to úplatky, sdělil České televizi náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Vyšetřovatelé viní dva lidi z účasti na organizované zločinecké skupině, ze zneužití pravomoci úřední osoby a z přijetí úplatku. Další dva lidé pak dle policie s přijetím úplatku pomáhali.

„Policejní orgán Policie České republiky, NCOZ služby kriminální policie a vyšetřování, předložil po skončeném vyšetřování vyšetřovací spis Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci s návrhem na podání obžaloby na čtyři obviněné,“ uvedl pro ČT Bartoš.

Jednomu z obviněných hrozí až šestnáct let za mřížemi, dalšímu až deset let a zbývajícím dvěma obviněným přes pět a půl roku. „Dozorová státní zástupkyně nyní na podkladě vyšetřovacího spisu přezkoumá, zda výsledky vyšetřování umožňují postavit obviněné před soud, tedy zda je namístě podat obžalobu, nebo zda je třeba rozhodnout na konci přípravného řízení jiným způsobem,“ doplnil Bartoš.

Další dva lidé v brněnské bytové kauze odešli od soudu s podmínkou
Obviněný v brněnské bytové kauze Otakar Bradáč (ODS)

Policie rozdělila kauzu na dvě části

V hlavní části kauzy, která se týkala manipulace s byty a nebytovými prostory v městské části Brno-střed, začala policie stíhat osm lidí. Patří mezi ně například bývalý předseda bytové komise a tehdejší vlivný politik z ODS Otakar Bradáč nebo jednatel realitní kanceláře Zdeněk Červinka.

Policie později rozdělila kauzu na dvě samostatné části a v každé pokračovala ve stíhání čtyř lidí. Není tak jasné, jestli je Bradáč mezi čtyřmi lidmi, které nyní kriminalisté navrhli obžalovat.

Rozsáhlou bytovou kauzu v Brně odstartoval v roce 2022 zásah kriminalistů z NCOZ, kteří tehdy provedli 28 domovních prohlídek a vyslechli třicet lidí. Soud tehdy poslal Bradáče a Červinku do vazby. Z té je soud propustil za několik měsíců. Zbylých šest obviněných zůstalo na svobodě, šlo především o lidi spjaté s brněnským realitním trhem.

V kauze přidělování brněnských městských bytů padla podmínka
Ilustrační foto

Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy poslat před soud čtyři lidi

Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy poslat před soud čtyři lidi

