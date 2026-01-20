Dvacet tisíc eur za prohru. Reportéři ČT získali svědectví o podvodech ve fotbale

Za jeden zápas nabídka i dvacet tisíc eur pro několik hráčů. Sázkařské mafie po celém světě ve sportu operují s miliardami, často dochází k praní špinavých peněz. To, že se ovlivňují fotbalové zápasy kvůli sázkám – v uplynulých letech v Česku nejčastěji ve třetí lize –, už v reportážích několikrát zaznělo. Reportéři ČT nyní získali nová exkluzivní svědectví, která detailně popisují, jak tyto sázkařské gangy fungují. Nejde jen o ovlivňování jednotlivých zápasů. Tyto skupiny se snaží také infiltrovat celý klub zevnitř jako skrytí investoři. Takový případ objevili i v Česku. Natáčela Adéla Paclíková.
Róbert Gešnábel býval nadějným fotbalistou, který na Slovensku působil v první lize. Před sedmi lety se ale zapletl do sázkařského skandálu a s fotbalem musel skončit. Popisuje například, jak za jeden zápas obdržel s několika spoluhráči dohromady dvacet tisíc eur za to, že prohrají o dva góly.
„Strašně jsem byl nervózní v ten daný zápas a tak celkově, že vlastně – ale po tom zápase, jak to všechno vyšlo, jak jsme už měli peníze, tak to prostě bylo. Jsem se radoval nejvíc na světě, že jakoby jsem vyhrál jackpot,“ sdělil bývalý fotbalista.
Integrity officer Fotbalové asociace ČR Kamil Javůrek v této souvislosti upozornil, že sázkařské podvody organizují klasické zločinecké organizované skupiny. Například Gešnábela poprvé oslovil člověk, kterého znal. Byl to jeho někdejší spoluhráč, což je klasický scénář v těchto případech. Ten mu řekl, že má kamarády z Ukrajiny a Ruska, kteří všechno pokryjí a že jim dají peníze, za které si mohou skvěle žít.
Předtím mu to bylo jedno, dnes na takovou spolupráci s lidmi, kteří ovlivňují zápasy, vzpomíná bývalý fotbalista tak, že to byla asi největší chyba. „S těmi lidmi, oni jak tě namotávají, že jak ti pomůžou, jak ti to všechno vyřídí, dostanou tě do zahraničí, vyděláš více peněz. Tehdy jsem měl hlavu, že wow, super. Jen potom, v daný moment, když už jsem zapletl do sázek, tak jsem si řekl, že to byla asi nejhorší věc v mém životě,“ říká Gešnábel.
Jeho případ vyšetřovala slovenská policie i tamní fotbalový svaz kvůli podezření na pokus o ovlivnění čtyř zápasů. Ostatní fotbalisté odmítli, že by se podíleli na jakékoliv manipulaci. Dva ale svaz potrestal za to, že neoznámili, že nabídku na ovlivnění utkání dostali.
Sázkařské gangy
Reportéři ČT v uplynulých měsících pátrali po lidech, kteří se se sázkařskými podvody setkali nejen na sousedním Slovensku, ale i v Česku. Několik z nich poskytlo svědectví, někteří anonymně. Ukazují, jak tyto gangy, které podvody kvůli sázkám organizují, vlastně fungují. Leckdy přitom ale nejde o nahodilé ovlivňování zápasů. Sázkařské mafie se také snaží infiltrovat kluby zevnitř, když do nich vstoupí jako skrytí investoři.
„Celosvětově dochází napříč všemi sporty, nejenom fotbalem, k ohromným ziskům pro manipulátory, pro celé mezinárodní skupiny. Pomocí matchfixingu jsme si jistí, že se perou peníze z organizované trestné činnosti. A bavíme se tady celosvětově ne o milionech, ale o miliardách,“ vysvětlil Javůrek.
Domluva s hráči na hřišti je jen jedna část toho, co se odehrává. Další část je u sázkových kanceláří, právě na ně jsou tyto podvody namířené.
Celou reportáž můžete zhlédnout ve videu v úvodu článku.