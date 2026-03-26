Ve fotbalové kauze žalobci žádají vazbu pro pět obviněných


26. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ve fotbalové korupční kauze podali žalobci návrh na vazbu u pěti obviněných, tři jejich návrhy projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl ve čtvrtek olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.

U tří obviněných, které bude projednávat Okresní soud ve Zlíně, jsou podle žalobců všechny tři vazební důvody. Obavu mají z jejich útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání, z maření vyšetřování například kvůli ovlivňování svědků, ale i z opakování trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni.

U dalších dvou obviněných, kteří stanou před Městským soudem v Brně, navrhují vazbu koluzní a předstižnou, tedy kvůli nebezpečí maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání a kvůli nebezpečí opakování trestné činnosti. „Ostatní zadržené osoby byly propuštěny na svobodu,“ uvedl olomoucký vrchní žalobce.

Obviněných může přibýt

Počet 32 obviněných nemusí být konečný, záležet bude na vyhodnocení výsledků prohlídek či výslechů osob, uvedli žalobci. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí.

Policie obvinila v korupční kauze fotbalu 32 lidí, část v organizované skupině
Hráč Samuel Šigut, kterému Etická komise FAČR zastavila činnost

Náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš upřesnil, že obviněné jsou jen fyzické osoby. Někteří z obviněných se podle něj zodpovídají z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců.

Na případu pracují s detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Kauzu vyšetřují ve třech samostatně vedených věcech.

Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů
Fotbalové hřiště (ilustrační snímek)

Kauzu řeší i etická komise

Kauzou se zabývá také Etická komise Fotbalové asociace ČR, která zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale 47 řízení. Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM). Asociace o tom informovala na úřední desce.

Zda je Wolf mezi obviněnými, žalobci nepotvrdili, s primátorem se nyní nelze spojit. Podle opozice by měl rezignovat.

Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Z ostatních klubů jde o druholigový SFC Opava, 1. SC Znojmo, TJ START Brno, FC Zlínsko a FC Vratimov.

Rusko se vrací na prestižní bienále. Nikdy jsme neodešli, vzkazuje kritikům

Rusko se vrací na prestižní bienále. Nikdy jsme neodešli, vzkazuje kritikům

před 20 mminutami
V Súdánu ve středu při dronových útocích zemřelo téměř třicet lidí, píše AFP

V Súdánu ve středu při dronových útocích zemřelo téměř třicet lidí, píše AFP

před 37 mminutami
Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

05:52Aktualizovánopřed 56 mminutami
Írán se bojí přiznat, že s námi jedná, tvrdí Trump

Írán se bojí přiznat, že s námi jedná, tvrdí Trump

03:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ve fotbalové kauze žalobci žádají vazbu pro pět obviněných

Ve fotbalové kauze žalobci žádají vazbu pro pět obviněných

09:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

před 2 hhodinami
Jihočeský kraj plánuje zpřístupnit veřejnosti unikátní kaolinový důl Orty

Jihočeský kraj plánuje zpřístupnit veřejnosti unikátní kaolinový důl Orty

před 3 hhodinami
Osobní číslo pro každého zaměstnance. Jednotné měsíční hlášení znamená řadu změn

Osobní číslo pro každého zaměstnance. Jednotné měsíční hlášení znamená řadu změn

před 3 hhodinami

Ve fotbalové korupční kauze podali žalobci návrh na vazbu u pěti obviněných, tři jejich návrhy projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl ve čtvrtek olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

O víkendu se po chladném pátku zřejmě mírně oteplí až na třináct stupňů Celsia. Objeví se ale přeháňky, a hlavně na horách může v příštích dnech padat i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na východě země může do pátečního rána napadnout na severním návětří hor až třicet centimetrů sněhu.
Osobní číslo pro každého zaměstnance. Jednotné měsíční hlášení znamená řadu změn

Od 1. dubna začne plně fungovat Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ), které by podle bývalé vládní koalice mělo zaměstnavatelům ulevit od administrativy. Nahradí totiž velké množství stávajících formulářů jediným, souhrnným měsíčním podáním. Součástí novinky je i takzvané Osobní identifikační číslo (OIČ), které dostane každý zaměstnanec a které ho pak bude provázet celý profesní život. Část firem se ale změn obává. Administrativní zátěž totiž podle nich mohou naopak zvýšit.
„Zmodrala a přestala dýchat.“ Fialová tramvaj napoví, jak pomoct epileptikovi

Epilepsie se může projevovat opakovanými a náhodnými záchvaty. Onemocnění má v Česku asi osmdesát tisíc lidí, rizikovou skupinou jsou děti. Řada lidí stále neví, jak správně reagovat, když se stanou svědky epileptického záchvatu. U příležitosti světového dne podpory lidí s epilepsií (takzvaný Purple Day) se cestující během čtvrteční jízdy fialovou tramvají v Praze od odborníků dozví, jak epileptický záchvat vypadá a jak správně poskytnout první pomoc.
Agrárníci či myslivci volají po regulaci některých chráněných živočichů

Objevuje se volání po regulaci některých chráněných nebo nepůvodních živočichů. Cílenou kontrolu například vlků nebo vyder prosazují agrárníci, myslivci, rybáři i část chovatelů. Argumentují například poklesem biodiverzity. Nejvíc je ale tíží rostoucí škody, které tato zvířata působí. Jen loni za ně ministerstvo financí vyplatilo přes 140 milionů korun, zhruba o třetinu víc než před pěti lety. Zejména ochránci přírody ale jejich prohlášení odmítají.
Senát by místo Dne české vlajky raději upravil název svatováclavského svátku

Senát rozhodne o rozšíření významných dnů o Den české vlajky. Ten by měl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připadnout na 30. března. Žádný ze senátních výborů ale hladké schválení této změny nepodpořil, podle kritiků je nadbytečná. Senátoři by raději upravili název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů. Horní komora v prvním ani druhém kole nevybrala dalšího člena Rady Českého rozhlasu. Místo tak bude od konce týdne neobsazené do doby, než Senát vyhlásí novou volbu.
Sněmovna schválila vznik vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr

Sněmovna ve středu schválila vznik vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Komise by měla prověřit okolnosti, souvislosti a úřední fungování Dopravního podniku hlavního města Prahy. Poslanci rovněž ve třetím čtení schválili předlohu týkající se odvodů živnostníků na sociální pojistné. Ty se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Poslanci také v závěrečném kole schválili novelu týkající se přerozdělení peněz z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Poslanci ani na čtvrtý pokus nezvolili předsedu opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou sněmovny.
Cenu literární kritiky získali Borkovec za prózu a Kauer za poezii

Cenu literární kritiky za rok 2025 získali Petr Borkovec za prózu Nějaká Cécile a jiné a Aleš Kauer za básnickou sbírku Lebka hoří neonovým snem. Pro vítězné knihy hlasovala dvacetičlenná kolegia literárních kritiků pro prózu a poezii na základě nominací vybraných odbornými porotami. Ocenění vyhlásili v pražském Centru současného umění DOX.
