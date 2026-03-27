Někteří aktéři fotbalové korupční kauzy způsobili škodu přes deset milionů korun


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Škoda v korupční fotbalové kauze týkající se sázek na zmanipulované zápasy přesahuje u některých obviněných deset milionů korun, sdělil náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Její rozsah se podle něj u jednotlivých obviněných liší. Výše škody se může podle žalobců ještě změnit s ohledem na úkony týkající se zahraničních sázkových kanceláří. V kauze je obviněno 32 lidí, čtyři jsou ve vazbě. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.

Mluvčí Městského soudu v Brně Zdeněk Jiří Skupin informoval, že rozhodnutí o uvalení vazby na bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše je pravomocné. Soud ve věci rozhodoval asi hodinu a půl.

„Obviněný Prokeš byl vzat do vazby, byly u něj shledány důvody vazby koluzní a předstižné,“ uvedl následně jeho obhájce Stanislav Keršner. Doplnil, že další obviněný Adam Adámek byl propuštěn a bude stíhán na svobodě. Všichni obvinění jsou stíháni mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.

„Rozhodnutí jsou pravomocná. S ohledem na skutečnost, že ve věci probíhají úkony přípravného řízení, vám nemohu sdělit bližší informace,“ komentoval Skupin.

Etická komise Fotbalové asociace ČR zahájila i s klubem TJ Start Brno řízení, ale konkrétní skutky měly být spáchány prostřednictvím dvou lidí – předsedy klubu Romana Procházky a právě manažera Prokeše. U obou se opakují dvě hlavní podezření, a to ovlivňování výsledků a úplatkářství.

U tří usnesení o vazbách běží lhůta pro podání stížnosti

Okresní soud ve Zlíně, který rozhodoval ve stejné kauze, poslal do vazby tři obviněné. Jedním z nich byl bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Dalším dvěma obviněným nebylo zřetelně vidět do obličeje, podle webu iSport.cz šlo o brankáře divizního Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého.

„Nyní budou (obvinění) čekat, až vyhotovím rozhodnutí. Až se jim doručí, tak jim začne běžet lhůta. V rámci ní předpokládám, že se to nějak posune dál. Ale je možné, že si případnou stížnost podají i dřív,“ řekl soudce Petr Prokopius, který ve vazebním zasedání rozhodoval.

Rozhodčího Býmu komise, která s ním zahájila disciplinární řízení, podezírá z ovlivňování utkání a následného vyplácení úplatků tisíc až dva tisíce eur hráčům. Komise uvedla v jeho případě šest zápasů od roku 2022, poslední je z loňského června, kdy podle ní Býma pro sázkové účely zorganizoval ovlivnění utkání Zlínska a Startu Brno spočívající ve vstřelení určitého počtu branek. Po utkání zařídil vyplacení úplatku nejméně dva tisíce eur (v tehdejším přepočtu téměř padesát tisíc korun) brankáři Marku Kalinovi a obránci Michalu Suchému hrajících tehdy v dresu Zlínska.

S Kalinou vede komise disciplinární řízení pro sedm přečinů od roku 2022 do loňského listopadu zejména za přijímání úplatků od rozhodčího Býmy, aby svým výkonem ovlivňoval utkání. V případě Suchého jde o trojí přijetí úplatku v loňském roce, aby výkonem ovlivňoval utkání. S ohledem na závažnost skutků komise oběma hráčům zakázala závodní činnost.

Počet 32 obviněných nemusí být konečný, záležet bude na vyhodnocení výsledků prohlídek nebo výslechů lidí, uvedli žalobci. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Náměstek Bartoš upřesnil, že obviněny jsou jen fyzické osoby. Někteří z obviněných se podle něj zodpovídají z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až třinácti let a čtyř měsíců.

Družice AMBIC bude očima Česka v kosmu. Má sledovat povodně, požáry či dopravu

Zástupci národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace a Evropské kosmické agentury (ESA) v pátek podepsali smlouvu, která zajistí vývoj družice AMBIC. Ta by v budoucnu měla pomoci mimo jiné při zvládání požárů a povodní nebo sledování situace na silnicích a železnicích.
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo ve čtvrtek večer několik zápalných lahví. Policie o tom v pátek ráno informovala na síti X. Po pachateli pátrá, podezírá ho z trestného činu poškození cizí věci.
VideoLidé oceňují zahraniční studijní pobyty, vláda chce navýšit jejich kapacitu

Zahraniční zkušenost během studia považuje 84 procent lidí za přínos pro budoucí pracovní uplatnění. Další největší výhodu vidí v posilování tolerance mezi kulturami. Více než tři čtvrtiny lidí si pak myslí, že by zahraniční pobyty měly být standardní součástí vzdělávání. Loni na ně dosáhlo skoro 46 tisíc uchazečů. Zájem vycestovat přes evropský program Erasmus roste a vláda chce posílit kapacitu. Záleží ale na tom, jak dopadne jednání o unijním rozpočtu na období od roku 2028. Česko jen letos vyčerpá z evropských peněz na Erasmus dvě a půl miliardy korun. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce, aby studenti odborných středních škol více jezdili do ciziny. Teď je jich kolem osmi tisíc ročně, zhruba polovina oproti nejpočetnější skupině vysokoškoláků.
O předčasný důchod žádá kvůli výhodnějšímu výpočtu dvakrát víc lidí než loni

Díky novému pravidlu pro výpočet výše předčasného důchodu o něj letos zažádal rekordní počet lidí. Novinka, která zvýhodňuje osoby pracující déle než 45 let, začala platit letos v lednu. Jen za první dva měsíce podle ČSSZ o předčasný důchod zažádalo 3 419 lidí, to je v meziročním srovnání více než dvojnásobek.
VideoO roli veřejnoprávních médií a jejich financování diskutovali hosté 90' ČT24

O veřejnoprávních médiích, jejich roli ve společnosti a také případných škrtech či jejich financování diskutovali v pořadu Devadesátka ČT24 generální ředitelé ČT a Českého rozhlasu Hynek Chudárek a René Zavoral, komentátor týdeníku Echo24 Daniel Kaiser, aktivista, bývalý politik a občanský aktivista Michael Kocáb, biochemik a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Jan Konvalinka, prezident Asociace ředitelů základních škol ČR a ředitel ZŠ Pečky Luboš Zajíc, prezident Mezinárodní florbalové federace a prezident Olympiády dětí a mládeže Filip Šuman, člen představenstva Asociace producentů v audiovizi a producent Filip Bobiňski a filmový režisér a producent Václav Marhoul. Debatu moderovala Nikola Reindlová.
VideoSTAN nevyloučil změnu kandidáta na post místopředsedy sněmovny

Starostové a nezávislí po opakovaném nezvolení šéfa hnutí Víta Rakušana místopředsedou sněmovny nevylučují, že by mohli navrhnout jiného kandidáta. Sám exministr vnitra uvedl, že je smířený s tím, že zvolen nebude, a naznačil, že by o kandidaturu sám neusiloval. Další postup má začátkem příštího týdne probrat poslanecký klub. Koho by STAN mohl místo Rakušana nominovat? Už dřív se mluvilo třeba o bývalé místopředsedkyni dolní komory Věře Kovářové. Ta nyní situaci nekomentovala a odkázala na pondělní jednání klubu. Že by volba jiného kandidáta mohla skončit odlišným výsledkem, připouští i představitelé vládní koalice. Další hlasování by se mohlo odehrát na nejbližší řádné schůzi. S tou sněmovna počítá v polovině dubna.
Když se řekne „sport“, lidé si nepředstaví pohyb, ale korupční kauzy, říká Nacher

Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) v Interview ČT24 upozornil, že v kauze korupce ve fotbale spolupracuje Fotbalová asociace ČR s policií a sama zahájila v rámci vyšetřování 47 řízení. „Když řeknete slovo ‚sport‘, tak lidé si nepředstaví pohyb a zdravý způsob života, ale ‚bafuňáře‘ a nějaké korupční aféry,“ řekl v rozhovoru moderovaném Terezou Kručinskou. Byl by pro debatu se sázkařskými společnostmi a poradu o tom, jakým způsobem se vůči manipulování se zápasy vymezovat. Cílem by však podle něj nemělo být „něco zakazovat“. Vyjádřil se i k televizním poplatkům. Na otázku, jak se mají veřejnoprávní média vyrovnat s výpadky příjmů v souvislosti s odpuštěním poplatků určitým skupinám obyvatel, řekl, že detaily nebude prozrazovat, a dodal, že jako hnutí ANO před volbami „prostě slíbili některé věci a chtějí je dodržet“.
