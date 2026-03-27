Někteří aktéři fotbalové korupční kauzy způsobili škodu přes deset milionů korun

Škoda v korupční fotbalové kauze týkající se sázek na zmanipulované zápasy přesahuje u některých obviněných deset milionů korun, sdělil náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Její rozsah se podle něj u jednotlivých obviněných liší. Výše škody se může podle žalobců ještě změnit s ohledem na úkony týkající se zahraničních sázkových kanceláří. V kauze je obviněno 32 lidí, čtyři jsou ve vazbě. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.
Mluvčí Městského soudu v Brně Zdeněk Jiří Skupin informoval, že rozhodnutí o uvalení vazby na bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše je pravomocné. Soud ve věci rozhodoval asi hodinu a půl.
„Obviněný Prokeš byl vzat do vazby, byly u něj shledány důvody vazby koluzní a předstižné,“ uvedl následně jeho obhájce Stanislav Keršner. Doplnil, že další obviněný Adam Adámek byl propuštěn a bude stíhán na svobodě. Všichni obvinění jsou stíháni mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
„Rozhodnutí jsou pravomocná. S ohledem na skutečnost, že ve věci probíhají úkony přípravného řízení, vám nemohu sdělit bližší informace,“ komentoval Skupin.
Etická komise Fotbalové asociace ČR zahájila i s klubem TJ Start Brno řízení, ale konkrétní skutky měly být spáchány prostřednictvím dvou lidí – předsedy klubu Romana Procházky a právě manažera Prokeše. U obou se opakují dvě hlavní podezření, a to ovlivňování výsledků a úplatkářství.
U tří usnesení o vazbách běží lhůta pro podání stížnosti
Okresní soud ve Zlíně, který rozhodoval ve stejné kauze, poslal do vazby tři obviněné. Jedním z nich byl bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Dalším dvěma obviněným nebylo zřetelně vidět do obličeje, podle webu iSport.cz šlo o brankáře divizního Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého.
„Nyní budou (obvinění) čekat, až vyhotovím rozhodnutí. Až se jim doručí, tak jim začne běžet lhůta. V rámci ní předpokládám, že se to nějak posune dál. Ale je možné, že si případnou stížnost podají i dřív,“ řekl soudce Petr Prokopius, který ve vazebním zasedání rozhodoval.
Rozhodčího Býmu komise, která s ním zahájila disciplinární řízení, podezírá z ovlivňování utkání a následného vyplácení úplatků tisíc až dva tisíce eur hráčům. Komise uvedla v jeho případě šest zápasů od roku 2022, poslední je z loňského června, kdy podle ní Býma pro sázkové účely zorganizoval ovlivnění utkání Zlínska a Startu Brno spočívající ve vstřelení určitého počtu branek. Po utkání zařídil vyplacení úplatku nejméně dva tisíce eur (v tehdejším přepočtu téměř padesát tisíc korun) brankáři Marku Kalinovi a obránci Michalu Suchému hrajících tehdy v dresu Zlínska.
S Kalinou vede komise disciplinární řízení pro sedm přečinů od roku 2022 do loňského listopadu zejména za přijímání úplatků od rozhodčího Býmy, aby svým výkonem ovlivňoval utkání. V případě Suchého jde o trojí přijetí úplatku v loňském roce, aby výkonem ovlivňoval utkání. S ohledem na závažnost skutků komise oběma hráčům zakázala závodní činnost.
Počet 32 obviněných nemusí být konečný, záležet bude na vyhodnocení výsledků prohlídek nebo výslechů lidí, uvedli žalobci. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Náměstek Bartoš upřesnil, že obviněny jsou jen fyzické osoby. Někteří z obviněných se podle něj zodpovídají z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až třinácti let a čtyř měsíců.