O prázdninách se otevře stezka bývalým hnědouhelným lomem ČSA

V oblasti někdejšího lomu Československé armády (ČSA) vrcholí rekultivace a vznikají nové cesty. Propojit mají krušnohorské podhůří s dosud nepřístupnými místy a nabídnout zázemí pro pěší i cyklisty. Stezka z Vysoké Pece do Černic se otevře během léta. Turisté budou mít k dispozici lavičky i odpadkové koše. Zajímavá místa si lidé mohou prohlédnout také při virtuální procházce.
Mokřady, jezírka, louky i stromy s dutinami. Hnědouhelný lom ČSA se po bezmála padesáti letech otevře veřejnosti. „Chtěli jsme, aby lidé viděli, co se u nás v lomu po vytěžení děje, jak přistupujeme k tomu, abychom lom po sobě uklidili, jak probíhají rekultivace a jak si sama příroda s velkou částí lomu poradí,“ vysvětlila mluvčí společnosti Sev.en Eva Maříková.
V lomu ČSA skončila povrchová těžba v roce 2024. Rekultivace ale začala už před třiceti lety a zahrnuje 4500 hektarů. Poprvé se veřejnost na některé plochy dostala loni. „Na cestě z Vysoké Pece do Černic probíhaly zemní práce, které komunikaci poškodily. Aktuálně se opravuje,“ uvedla Maříková.
Nová trasa pro pěší i cyklisty
Nová turistická trasa, která povede napříč lomem, bude veřejnosti přístupná během léta. „Bude určena pouze pro turisty a cyklisty. Chceme, aby byla v takovém stavu, aby po ní mohli bezpečně projet cyklisté i rodiny s malými dětmi,“ poznamenala Maříková.
Cesty povedou kolem mokřadů i budoucích vodopádů. „Tohle je jedna z nejcennějších vod, které tady máme. Je to v podstatě pitná voda v kojenecké kvalitě. Vytvoříme tady i kamenný vodopád,“ popsal vedoucí rekultivace Jiří Křen.
Rekultivace pokračuje
Lidé se dostanou k jezírkům Hedvika a Marcela, kde hnízdí ptáci, i k altánu a slunečním hodinám. Potkat mohou ještě horníky, kteří těží zbytky uhlí v místech budoucích svahů jezera, nebo zahlédnout likvidaci velkostrojů včetně korečkového rypadla RK 5000. Ta potrvá zhruba do dubna 2027.
Město Horní Jiřetín chce podle starosty Vladimíra Buřta (Sdružení Strany zelených a NK) proměně území pomoci také projektem cyklostezky, která propojí Litvínov, Horní Jiřetín a Černice. Kromě dalších stezek se v budoucnu plánuje i úprava svahů v lomu a postupné napouštění jezera.
Virtuální prohlídka bývalého dolu
Z rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy (ODS) je zhruba dvanáct kilometrů čtverečních území chráněno. Přírodovědci zjistili, že v lomu ČSA a jeho okolí se vyskytuje zhruba tři sta ohrožených druhů zapsaných v červených seznamech. Dalších sto druhů patří mezi zákonem zvláště chráněné.
Celé území si mohou zájemci prohlédnout prostřednictvím virtuální prohlídky v aplikaci Biosafari. Cílem je představit zajímavosti lokality od historie dolování přes technické unikáty až po rekultivaci a přirozenou obnovu krajiny.
Součástí projektu je také Dům přírody u Jezeří, který má připomínat zaniklou vesnici Albrechtice. Expozice představí dramatické proměny krušnohorské krajiny – od třetihorních močálů přes osidlování hor a éru těžby uhlí až po současnou rekultivaci.