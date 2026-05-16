O prázdninách se otevře stezka bývalým hnědouhelným lomem ČSA


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

V oblasti někdejšího lomu Československé armády (ČSA) vrcholí rekultivace a vznikají nové cesty. Propojit mají krušnohorské podhůří s dosud nepřístupnými místy a nabídnout zázemí pro pěší i cyklisty. Stezka z Vysoké Pece do Černic se otevře během léta. Turisté budou mít k dispozici lavičky i odpadkové koše. Zajímavá místa si lidé mohou prohlédnout také při virtuální procházce.

Mokřady, jezírka, louky i stromy s dutinami. Hnědouhelný lom ČSA se po bezmála padesáti letech otevře veřejnosti. „Chtěli jsme, aby lidé viděli, co se u nás v lomu po vytěžení děje, jak přistupujeme k tomu, abychom lom po sobě uklidili, jak probíhají rekultivace a jak si sama příroda s velkou částí lomu poradí,“ vysvětlila mluvčí společnosti Sev.en Eva Maříková.

V lomu ČSA skončila povrchová těžba v roce 2024. Rekultivace ale začala už před třiceti lety a zahrnuje 4500 hektarů. Poprvé se veřejnost na některé plochy dostala loni. „Na cestě z Vysoké Pece do Černic probíhaly zemní práce, které komunikaci poškodily. Aktuálně se opravuje,“ uvedla Maříková.

Mapa území lomu ČSA s turistickou trasou
Zdroj: Green Mine

Nová trasa pro pěší i cyklisty

Nová turistická trasa, která povede napříč lomem, bude veřejnosti přístupná během léta. „Bude určena pouze pro turisty a cyklisty. Chceme, aby byla v takovém stavu, aby po ní mohli bezpečně projet cyklisté i rodiny s malými dětmi,“ poznamenala Maříková.

Cesty povedou kolem mokřadů i budoucích vodopádů. „Tohle je jedna z nejcennějších vod, které tady máme. Je to v podstatě pitná voda v kojenecké kvalitě. Vytvoříme tady i kamenný vodopád,“ popsal vedoucí rekultivace Jiří Křen.

Místo lomu u Mostu budou domy, skleníky a jezero se solární elektrárnou. Těžba skončí za tři roky
Budoucí podoba území lomu ČSA u Mostu

Rekultivace pokračuje

Lidé se dostanou k jezírkům Hedvika a Marcela, kde hnízdí ptáci, i k altánu a slunečním hodinám. Potkat mohou ještě horníky, kteří těží zbytky uhlí v místech budoucích svahů jezera, nebo zahlédnout likvidaci velkostrojů včetně korečkového rypadla RK 5000. Ta potrvá zhruba do dubna 2027.

Město Horní Jiřetín chce podle starosty Vladimíra Buřta (Sdružení Strany zelených a NK) proměně území pomoci také projektem cyklostezky, která propojí Litvínov, Horní Jiřetín a Černice. Kromě dalších stezek se v budoucnu plánuje i úprava svahů v lomu a postupné napouštění jezera.

Obří rypadlo z dolu ČSA zanikne. Podle ministerstva kultury je důležitější rekultivace než jeho záchrana
obrázek

Virtuální prohlídka bývalého dolu

Z rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy (ODS) je zhruba dvanáct kilometrů čtverečních území chráněno. Přírodovědci zjistili, že v lomu ČSA a jeho okolí se vyskytuje zhruba tři sta ohrožených druhů zapsaných v červených seznamech. Dalších sto druhů patří mezi zákonem zvláště chráněné.

Celé území si mohou zájemci prohlédnout prostřednictvím virtuální prohlídky v aplikaci Biosafari. Cílem je představit zajímavosti lokality od historie dolování přes technické unikáty až po rekultivaci a přirozenou obnovu krajiny.

Součástí projektu je také Dům přírody u Jezeří, který má připomínat zaniklou vesnici Albrechtice. Expozice představí dramatické proměny krušnohorské krajiny – od třetihorních močálů přes osidlování hor a éru těžby uhlí až po současnou rekultivaci.

Výběr redakce

Některé řeky nedosahují ani třetiny květnových průtoků, vodáci ruší i závody

Některé řeky nedosahují ani třetiny květnových průtoků, vodáci ruší i závody

před 22 mminutami
O prázdninách se otevře stezka bývalým hnědouhelným lomem ČSA

O prázdninách se otevře stezka bývalým hnědouhelným lomem ČSA

před 1 hhodinou
Izrael udeřil v Gaze. Tvrdí, že na šéfa ozbrojeného křídla Hamásu

Izrael udeřil v Gaze. Tvrdí, že na šéfa ozbrojeného křídla Hamásu

před 9 hhodinami
USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Libanonská ekonomika krvácí

VideoLibanonská ekonomika krvácí

před 9 hhodinami
Na tři stovky připomínek se sešlo ke změně financování veřejnoprávních médií

Na tři stovky připomínek se sešlo ke změně financování veřejnoprávních médií

před 10 hhodinami
USA oznámily prodloužení příměří mezi Libanonem a Izraelem o 45 dní

USA oznámily prodloužení příměří mezi Libanonem a Izraelem o 45 dní

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Odborníci hledají způsob, jak osvobodit relikvii svaté Zdislavy z betonu

Odborníci hledají způsob, jak osvobodit relikvii svaté Zdislavy z betonu

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

O prázdninách se otevře stezka bývalým hnědouhelným lomem ČSA

V oblasti někdejšího lomu Československé armády (ČSA) vrcholí rekultivace a vznikají nové cesty. Propojit mají krušnohorské podhůří s dosud nepřístupnými místy a nabídnout zázemí pro pěší i cyklisty. Stezka z Vysoké Pece do Černic se otevře během léta. Turisté budou mít k dispozici lavičky i odpadkové koše. Zajímavá místa si lidé mohou prohlédnout také při virtuální procházce.
před 1 hhodinou

Odborníci hledají způsob, jak osvobodit relikvii svaté Zdislavy z betonu

Muž, který je podezřelý z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil vzácnou relikvii do betonu. Odborníci nyní mluví o tom, jak je možné dostat ji ven.
před 10 hhodinami

Pachatel chtěl lebku svaté Zdislavy zalitou v betonu pohřbít v řece

Policie už má ukradenou lebku svaté Zdislavy. Podezřelého z krádeže zadržela ve čtvrtek. Muž, který lebku ukradl, ji zalil do betonu. Relikvii se nyní snaží vyjmout specialisté. Zadržený podle policie vypověděl, že chtěl lebku pohřbít v řece.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Obce a městské části lákají učitele nabídkou bytů

Místo ve škole a k tomu obecní byt. Obce se snaží získat kvalifikované učitele, nabízejí jim proto obecní byty. Praha 13 už služební bydlení pro pedagogy plně obsadila a chystá další. Středočeské Černošice plánují dům s deseti byty pro zaměstnance základní školy. Radnice tak reagují na problémy škol se sháněním kvalifikovaných učitelů. ČT to potvrdily oslovené obce a základní školy. Zejména v okolí velkých měst vysoké ceny nájmů a dojíždění učitele od práce mimo centrum města často odrazují. Zvýhodněné bydlení se tak stává jedním z nástrojů, jak nové pedagogy přilákat a stávající udržet.
před 16 hhodinami

Festival muzejních nocí začíná ve Znojmě, poslední „zhasne“ Praha

Přes šest set padesát nejen muzejních institucí po celé zemi se zapojilo do letošního Festivalu muzejních nocí. Akce umožňuje nahlédnout do expozic, výstav a dalších prostor netradičně i po zavíracích hodinách. Celostátní zahájení hostí 15. května Znojmo, oficiálně letošní program uzavře o necelý měsíc později Praha. Zahájení akce je spojeno s vyhlášením výsledků národní soutěže muzeí Gloria musealis.
před 18 hhodinami

Řada zvířat využívá město pravidelně, mimo pozornost lidí, ukázal výzkum

Soužití lidí a volně žijících zvířat ve městech se neodehrává náhodně, ale řídí se jasnými zákonitostmi. Ukázal to tříletý výzkum brněnských vědců, kteří sledovali pohyb zvířat v městském prostředí. Nově vzniklá databáze má pomoci například s prevencí škod způsobených přemnoženými divokými prasaty. V jihomoravské metropoli jich je aktuálně přes tři stovky.
před 20 hhodinami

V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet

V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) bude výstrahu dále upřesňovat.
před 20 hhodinami

V kladenských pekárnách hořelo, škodu odhadují na sto milionů korun

V Kladně ve čtvrtek hořelo v pekárnách v ulici U Kožovy hory, oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na sto milionů korun. Příčinu zjišťuje vyšetřovatel požárů ve spolupráci s policií a Technickým ústavem požární ochrany, řekl v pátek mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. V ulici U Kožovy hory sídlí pekárny La Lorraine.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
Načítání...