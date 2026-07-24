Rumunsko sestřelilo dron nad svým územím

Rumunská stíhačka F-16 v pátek sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor země, uvedl prezident Nicušor Dan. Podle ministerstva obrany se stroj v rumunském vzdušném prostoru nacházel zhruba hodinu a po sestřelení se zřítil hluboko v rumunském vnitrozemí.
„Dnes dopoledne kolem 11:00 (10:00 SELČ) rumunský pilot v letounu F-16 sestřelil dron, který vstoupil do vzdušného prostoru naší země,“ napsal Dan na sít X. „Oblast byla neobydlená, takže pilot mohl zahájit palbu, aniž by hrozilo jakékoliv riziko,“ dodal.
Dron podle náčelníka generálního štábu rumunské armády Gheorghitsi Vlada vypadal „z vizuálního hlediska“ jako Šáhed, tedy dron íránské konstrukce používaný v masovém měřítku Ruskem k útokům na Ukrajinu. Vlad však upozornil, že je příliš brzy na vyvozování závěrů, uvedla agentura Reuters.
Rumunské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že dron byl sestřelen střelou vzduch–vzduch nad neobydlenou oblastí poblíž obce Padina v župě Buzau, zhruba sto kilometrů severovýchodně od Bukurešti. Radar dron zaznamenal poprvé v 09:39 v oblasti delty Dunaje. Než byl v 11:02 sestřelen, pohyboval se tedy v rumunském vzdušném prostoru více než hodinu.
Rumunsko sousedí s Ukrajinou, která denně čelí ruským dronovým i raketovým útokům. Ruské ministerstvo obrany v pátek uvedlo, že provedlo útok mimo jiné na Izmajil – ukrajinský přístav na řece Dunaj, která v těchto místech tvoří hranici s Rumunskem.
Od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu se na území Rumunska, které je členským státem NATO, dostaly už desítky dronů. Koncem května Rumunsko uzavřelo ruský konzulát v Konstanci v reakci na dopad toho, co označilo za ruský dron, na obytný dům v Rumunsku. Moskva odmítla, že šlo o ruský dron.