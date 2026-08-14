Írán Američanům zničil skoro čtvrtinu klíčových dronů, píše WP

Spojené státy ztratily ve válce proti Íránu téměř čtvrtinu svých dronů MQ-9 Reaper, uvedl s odkazem na své zdroje deník The Washington Post (WP). Část strojů sestřelily síly protivníka, část se zřítila poté, co ztratila spojení se svým pilotem. Každý dron stojí v závislosti na výbavě 30 až 50 milionů dolarů, což podle WP znamená celkovou ztrátu ve výši více než 1,3 miliardy dolarů (asi 27,3 miliardy korun).
V arzenálu amerických ozbrojených sil tak zůstává maximálně 145 dronů Reaper, uvádí deník s odkazem na tři anonymní zdroje obeznámené se situací.
Nedostatek reaperů údajně omezuje vojenské možnosti prezidenta USA Donalda Trumpa. WP minulý týden psal o Trumpově nespokojenosti s ministrem obrany Petem Hegsethem kvůli ubývajícím zásobám raket dlouhého doletu, což však Bílý dům popřel.
Na dotaz britského deníku The Independent mluvčí Bílého domu Anna Kellyová informace o nedostatku dronů odmítla. „Americké ozbrojené síly disponují více než dostatečným množstvím munice a zásob, aby mohly splnit všechny strategické cíle prezidenta Trumpa i další úkoly, a operace Epická zuřivost ukázala, co se stane, když si někdo začne s USA zahrávat,“ prohlásila. Mluvčí Pentagonu nechtěl věc komentovat.
„Nejcennější hráč“ v bojích s Íránem
Náčelník štábu amerického letectva generál Kenneth Wilsbach v květnu dle The Independent prohlásil, že drony MQ-9 Reaper zasadily Íránu „mnoho, mnoho ran“. „V operaci Epická zuřivost byl snad nejcennějším hráčem bezpilotní letoun: MQ-9,“ řekl. Jeho výhodou je podle generála i skutečnost, že je ovládán na dálku a nevystavuje tak pilota osobnímu riziku.
Podle WP disponovaly Spojené státy před únorovým začátkem války s Íránem flotilou přibližně 185 bezpilotních letounů Reaper, z nichž 165 patřilo letectvu a dvacítka námořní pěchotě.
Generálporučík David Tabor, zástupce náčelníka štábu letectva, již v květnu podle serveru Air Force Times před senátním podvýborem prohlásil, že letectvu zbývá asi 135 reaperů a že jsou představitelé ozbrojených složek z jejich úbytku „znepokojeni“.
Podle Tabora se letectvo snaží jejich počty doplnit, není však jasné, jak toho bude docíleno. Podle časopisu Air and Space Forces Magazine zastavil výrobce těchto dronů, společnost General Atomics Aeronautical Systems, loni jejich výrobu poté, co letectvo oznámilo, že je již neplánuje dál kupovat.