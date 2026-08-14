Farage se po výhře v doplňovacích volbách vrátí do parlamentu


14. 8. 2026Aktualizovánopřed 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Lídr britské populistické strany Reform UK Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v Clactonu, a vrátí se tak do parlamentu. Uvedla to britská stanice BBC. Politik v červenci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionů liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu a bude se o něj znovu ucházet. V doplňovacích volbách nyní získal více než 22 tisíc hlasů.

Farageův plánovaný ranní projev byl v pátek zrušen, což strana Reform UK nezdůvodnila. Sčítání hlasů se také nezúčastnil, podle pozdějšího vyjádření strany mu to z bezpečnostních důvodů policie nedoporučila. Podle informací BBC ale policie žádnému kandidátovi vysloveně neřekla, aby se sčítání neúčastnil, a naopak uvedla, že policisté byli nasazeni v přiměřené míře, aby zajistili bezpečnost všech kandidátů.

V projevu ke svým stoupencům Farage ve čtvrtek večer uvedl, že mu essexská policie „oznámila, že probíhá organizovaná kampaň s cílem narušit a znehodnotit výsledek“ voleb. V této souvislosti zmínil, že by ho navzdory rozhodujícímu vítězství mohly „zesměšňovat a ponižovat nicky“.

Farage minulý měsíc tvrdil, že nové volby umožní jeho příznivcům posoudit obvinění. V přímořském letovisku Clacton se ucházel o nový mandát pod heslem „lidé proti establishmentu“.

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Nigel Farage

Tradiční strany hlasování bojkotovaly

Volby přitom vyvolal sám Farage, když se vzdal mandátu. Hlavní tradiční britské strany se rozhodly do voleb nevyslat žádné kandidáty a postup lídra Reform UK označily za mediální trik. Proti Farageovi stálo navzdory bojkotu tradiční politické scény více než třicet soupeřů, včetně komiků a nezávislých kandidátů.

Podle agentury Reuters byl jeho hlavním protivníkem parodický kandidát Hrabě Odpadkáč (Count Binface). Ten nakonec obdržel 9455 hlasů.

Zákonodárci musí obvykle nahlásit dary přijaté v roce před volbami do jednoho měsíce od nástupu do funkce. Parlament zahájil ve Farageově případě vyšetřování. Pokud se prokáže, že šéf Reform UK pravidla porušil, mohly by mu hrozit sankce, které by vyvolaly nové volby v daném obvodu. Politik tento dar označil za osobní a popřel, že by měl povinnost ho hlásit.

Volební obvod Clacton ve východní Anglii byl kdysi oblíbenou prázdninovou destinací Londýňanů, v současné době je však upadajícím přímořským letoviskem. Její součástí je i vesnice Jaywick, která je považována za jednu z nejchudších v zemi. V parlamentních volbách v roce 2024 zde Farage získal 46 procent hlasů při volební účasti 58 procent.

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Volby ve Velké Británii

Protiimigrační strana

Reform UK vznikla v listopadu 2018 jako Strana pro brexit, která hájila odchod Británie z Evropské unie bez dohody. V roce 2019 vyhrála britské volby do Evropského parlamentu, ale ve všeobecných volbách v tom roce nezískala žádné křeslo. V lednu 2021 se strana přejmenovala na Reform UK.

Během pandemie covidu-19 vystupovala proti lockdownům. Od roku 2022 vedla kampaň na širší platformě, zejména se zavazovala snížit migraci, podporovala nízké zdanění a stavěla se proti vládní politice úspory energií.

V posledních letech Farage vzbudil pozornost třeba slovy o válce na Ukrajině. Krátce po ruském útoku v únoru 2022 například řekl, že k invazi na Ukrajinu vyprovokovalo ruského vládce Vladimira Putina rozšiřování Evropské unie a NATO na východ.

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