Zemřel uznávaný český fyzikální chemik Pavel Jungwirth

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek český fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Ve své práci se věnoval především molekulové simulaci iontů na vodních rozhraních. Loni obdržel hlavní cenu Nadace Neuron za celoživotní přínos vědě.
O úmrtí v neděli informoval Český Rozhlas Plus. Jungwirth působil v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB). Se svým týmem se věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu. Tato práce vycházela z předpokladu, že mezi kovy nepatří jen materiály s pevným skupenstvím, ale také některé kapaliny.
Jungwirth dlouhodobě pracoval také v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. V letech 2020 až 2022 byl předsedou Učené společnosti.