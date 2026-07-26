Rusko-americká posádka po osmi měsících na ISS přistála v Kazachstánu

Po osmi měsících na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut bezpečně přistáli v kazašské stepi, informují tiskové agentury. Rusové Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev spolu s Američanem Chrisem Williamsem hladce přistáli pomocí padáků v lodi Sojuz MS-28 jihovýchodně od kazachstánského města Žezkazgan.
Trojice bude vrtulníkem přepravena do Karagandy, odkud se Williams vrátí do střediska Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) v texaském Houstonu. Rusové zamíří na svou výcvikovou základnu u Moskvy.
Rusko a Spojené státy, které byly za studené války zapřisáhlými soupeři ve vesmírném závodu, v současné době spolupracují na vesmírné stanici i na dalších projektech. A to i přesto, že ruská vojenská invaze na Ukrajinu v roce 2022 vyvolala napětí i v této oblasti, uvedla agentura AP.
Osmiměsíční misi na ISS zahájili 14. července americký astronaut Anil Menon a ruští kosmonauti Pjotr Dubrov a Anna Kikinová. Téhož dne odstartovali z kosmodromu Bajkonur, který v Kazachstánu využívá Rusko. Startu se zúčastnil šéf NASA Jared Isaacman, a stal se tak po osmi letech prvním šéfem NASA, který Bajkonur navštívil. Trojice se připojila na ISS ke svým kolegům – Američanům Jessice Meirové a Jacku Hathawayovi, Francouzce Sophii Adentové a Rusovi Andreji Feďajevovi.