Královny rypošů chemicky „kastrují“ své konkurentky, popsal výzkum s českou účastí


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24, JČU, Nature

Hlodavci obvykle žijí kolem dvou až tří let, královny rypošů ale vládnou svým koloniím až desetkrát déle. Je to překvapivé rovnou ze dvou důvodů: jednak tím, že žijí tak dlouho, ale současně i faktem, že vládnoucí samice dokáže odolávat konkurentkám. Jak je to možné, teď popsali i vědci z Českých Budějovic.

Rypoši lysí žijí ve velkých podzemních koloniích, které jsou v mnohém podobnější těm hmyzím než savčím. Jedinci tam mají jen malou individualitu a všemu vládne královna, která je za běžných okolností jedinou samicí, která se rozmnožuje. Všichni ostatní kolektivně budují rozsáhlé chodby a sály svého útočiště, získávají potravu a pečují o mláďata. Zatímco mechanismy, jak vzniká královna u včel a jak brání ostatním v uchopení moci, jsou popsané desítky let, u rypošů se to nevědělo.

Mezinárodní vědecký tým, ve kterém hráli zásadní roli biologové z Českých Budějovic, musel propojit celou řadu přístupů – od chemické analýzy pachových látek, přes experimenty sledující chování zvířat a měření hormonálních hladin, až po analýzy mozkové aktivity. Díky tomu experti zjistili, že klíčovou roli hraje molekula isopropyl myristát (IPM), která se ve vysokých koncentracích vyskytuje právě jen u královen, především ve vaginálních a análních sekretech. Její množství je pak nejvyšší v období ovulace.

Čeští vědci popsali nový druh rypoše. Je to specialista na přežití
Rypoš lysý

Ostatní samice ji vnímají čichem, pak signál proniká do mozku a tam aktivuje nejen oblasti spojené se zpracováním pachových podnětů, ale hlavně s řízením reprodukce. U výše postavených samic, které mají největší šanci stát se budoucími královnami, IPM vyvolává vyhýbavé chování vůči královně a zároveň zvyšuje hladinu prolaktinu – hormonu, který tlumí plodnost. Látka zjednodušeně řečeno zajišťuje dočasnou chemickou kastraci konkurentek vládnoucí královny.

Důkazy v experimentu

Nejpřesvědčivější důkaz přinesly pokusy, při kterých vědci královnu z rodinné skupiny odebrali. Za normálních okolností pak mezi samicemi propuknou tvrdé souboje o reprodukční postavení, z nichž nakonec vzejde královna nová. Když ale výzkumníci skupině bez královny denně aplikovali samotný IPM, žádné boje se nekonaly – všechny samice zůstaly klidné a reprodukčně neaktivní, jako by královna byla stále přítomna. Jakmile vědci s aplikací přestali, propukly agresivní střety, samice začaly pohlavně dospívat a z krvavých bojů vzešla nová královna.

Rypoši odolávají rakovině a popírají přírodní zákon. Se stářím u nich neroste riziko úmrtí
Rypoš lysý

„Poprvé se u savců podařilo prokázat, že jediná pachová látka dokáže zabránit v rozmnožování ostatním samicím ve skupině. Hlavní zásluhu na objevu mají naši němečtí kolegové z laboratoře dr. Garyho Lewina, především Mohammed Khallaf. My jsme se do výzkumu zapojili díky našemu unikátnímu chovu podzemních savců, kde máme osm druhů a přes 400 jedinců, což nám umožnilo prokázat přítomnost IPM i u rypošů rodu Fukomys,“ popsal podíl jihočeských vědců Jan Okrouhlík z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Zákaz mobilů ve školách je třeba, míní část expertů. Ombudsman: Řeší jen následek

Zákaz mobilů ve školách je třeba, míní část expertů. Ombudsman: Řeší jen následek

před 1 hhodinou
Turecko zažívá pokles porodnosti, Erdogan mluví o největším bezpečnostním riziku

VideoTurecko zažívá pokles porodnosti, Erdogan mluví o největším bezpečnostním riziku

před 1 hhodinou
Schillerová nevylučuje částečnou privatizaci pražského letiště. Opozice záměr kritizuje

Schillerová nevylučuje částečnou privatizaci pražského letiště. Opozice záměr kritizuje

před 10 hhodinami
Při pádu armádního vrtulníku zemřela vojačka

Při pádu armádního vrtulníku zemřela vojačka

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Koalice zvažuje povinnou školku od čtyř let či zrušení devátých tříd

VideoKoalice zvažuje povinnou školku od čtyř let či zrušení devátých tříd

před 12 hhodinami
Návrh jednacího řádu vlády počítá s omezením připomínek a silnější rolí premiéra

Návrh jednacího řádu vlády počítá s omezením připomínek a silnější rolí premiéra

před 12 hhodinami
Automaty už tvoří většinu nových aut v Česku. Autoškoly ale dál učí hlavně na manuálu

Automaty už tvoří většinu nových aut v Česku. Autoškoly ale dál učí hlavně na manuálu

před 12 hhodinami
U Moskvy se zřítila nejmodernější ruská stíhačka Su-57

U Moskvy se zřítila nejmodernější ruská stíhačka Su-57

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Královny rypošů chemicky „kastrují“ své konkurentky, popsal výzkum s českou účastí

Hlodavci obvykle žijí kolem dvou až tří let, královny rypošů ale vládnou svým koloniím až desetkrát déle. Je to překvapivé rovnou ze dvou důvodů: jednak tím, že žijí tak dlouho, ale současně i faktem, že vládnoucí samice dokáže odolávat konkurentkám. Jak je to možné, teď popsali i vědci z Českých Budějovic.
před 52 mminutami

Na letošní sucho v Evropě má zásadní vliv změna klimatu, tvrdí studie

Nová studie popsala, že změna klimatu zhoršuje sucho v Evropě. Dlouhodobé srážky se v různých částech kontinentu vyvíjí odlišně, ale všude rostoucí teploty urychlují odpařování vody z krajiny, informovali vědci z organizace World Weather Attribution (WWA).
před 19 hhodinami

Zlaté ze tří olympiád. Čeští studenti zazářili na prestižních soutěžích

Mladí studenti z tuzemska patří na světových vědeckých soutěžích dlouhodobě mezi špičku. Letos se jim podařilo „ulovit“ rovnou hattrick, když získali zlaté medaile na fyzikální, biologické i chemické olympiádě.
před 20 hhodinami

Slovenští archeologové odkryli římský legionářský tábor. Zaskočilo je množství koster

Vědci z Archeologického ústavu Slovenské akademie věd (SAV) odkryli římský vojenský tábor z druhé poloviny druhého století, pravděpodobně z období markomanských válek (166 až 180 našeho letopočtu). Polní pochodový tábor objevili vědci v jižní části budoucího průmyslového parku Šurany, zabírá přibližně 7,4 hektaru.
před 21 hhodinami

Bonobové dosahují míru pomocí mazlení a polibků

Doteky, objetí a polibky před stresujícími událostmi mohou být prastarým způsobem budování důvěry, domnívají se vědci, kteří studují velké primáty z řad nejbližších příbuzných lidí. Výzkumníci z Durhamské univerzity sledovali šimpanze učenlivé a šimpanze bonobo, jak se navzájem uklidňují fyzickým kontaktem.
před 23 hhodinami

Robot MRV nasadí družicím „batůžky“ s palivem. Už je na orbitě

Nová družice, kterou aktuálně vynesla do vesmíru raketa společnosti SpaceX, by měla být schopná zvýšit životnost důležitých satelitů na oběžné dráze Země.
22. 7. 2026

Před tři čtvrtě stoletím poslali Sověti k hranici kosmu Cigana a Dezika

První živí tvorové, kteří se podívali na hranici vesmíru, byli psi na palubách sovětských raket. Absolutní prvenství patřilo dvojici „voříšků“, kteří se jmenovali Cigan a Dezik. Ti odstartovali 22. července 1951 z kosmodromu Kapustin Jar v raketě, kterou sovětští vědci vyvinuli na základě německé válečné V-2.
22. 7. 2026

Lidé jedli proso na českém území od doby bronzové. Začali kvůli změnám klimatu

Proso lidé na českém území jedí už více než tři tisíce let a pravidelnou součástí jídelníčku se stalo kolem roku 1500 před naším letopočtem. V době klimatických změn šlo zřejmě o jeden ze způsobů, jak rozšířit škálu plodin a tím se uživit, popisuje nová studie.
22. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

před 15 hhodinami
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

před 17 hhodinami
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026