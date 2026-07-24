Čína vyrobila první obří loď se solárními panely. Uveze tisíce aut

Čína byla ještě nedávno mezi výrobci lodí v podstatě outsiderem. To se ale rychle mění. Důkazem je nejnovější plavidlo, které si od ní koupila jihokorejská společnost.
Čína tento týden dodala jihokorejské společnosti Korea Ocean Business Corporation (KOBC) první loď určenou k přepravě automobilů, která je vybavená fotovoltaickým systémem na výrobu elektřiny. Plavidlo, které uveze najednou víc než deset tisíc vozidel, má motory na duální pohon.
Novou loď sice bude vlastnit KOBC, ale využívat ji bude logistická společnost Hyundai Glovis, která si ji pronajme – cílem je přeprava vozů stejnojmenné automobilky mezi Evropou, Asií a Amerikou. Je tedy možné, že bude vozit i auta vyrobená v Česku.
Experiment se solárním pohonem
Ještě donedávna Čína nebyla schopná vyrábět vlastní velké lodě, naopak využívala zejména plavidla vyrobená v evropských loděnicích. V posledních letech se ale na tuto část průmyslu intenzivně zaměřila, aby mohla ještě lépe kontrolovat mezinárodní obchod.
Tato loď je již čtvrtým plavidlem této velikosti dodaným z Číny, výjimečná je ale tím, že jako první ve své třídě je vybavena solárním systémem. Ten dokáže ve špičce podle výrobce, jímž je společnost Guangzhou Shipyard International (GSI), vyprodukovat až 200 kilowattů a při 5,5 až sedmi hodinách slunečního svitu vygeneruje denně přibližně tisíc kilowatthodin elektřiny. Tato energie pomáhá zajišťovat provoz lodi, snižuje spotřebu paliva a zvyšuje tak energetickou účinnost celého plavidla.
Loď využívá duální pohonný systém, který pracuje na konvenční topnou naftu i na zkapalněný zemní plyn (LNG), plus je vybavená elektrickými články, jež pohánějí hlavně zařízení na palubě. Podle společnosti GSI je díky této kombinaci nejúspornějším plavidlem ve své sérii.
Made in China
Loď vznikla čistě v Číně, vymysleli ji na Šanghajském institutu pro návrh a výzkum obchodních lodí, vyrobili v loděnicích GSI. Už ji schválily certifikační společnosti Det Norske Veritas iKorean Register, což znamená, že může operovat kdekoli na světě.
Loď je dlouhá přibližně 230 metrů, široká čtyřicet a má ponor 10,5 metru. Může plout rychlostí až 19 uzlů, což je přibližně 35 kilometrů za hodinu. Jejím hlavním zdrojem energie je plyn; nádrže na LNG na lodi pojmou dostatek paliva na celou plavbu, takže během dlouhých cest ho není nutné doplňovat.
Má čtrnáct palub pro vozidla, z nichž devět je pevných a pět nastavitelných. Toto uspořádání umožňuje přepravovat osobní automobily, dodávky, těžké nákladní vozy, přívěsy s nákladními kontejnery a další velká vozidla. Kromě automobilů může loď přepravovat také některé balené nebezpečné zboží, na které se vztahuje Mezinárodní kodex pro přepravu nebezpečných látek po moři. To znamená, že firmy, které ji budou využívat, mají velkou flexibilitu při využívání jejího prostoru.