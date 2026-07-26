Šaman od Stonehenge byl ve skutečnosti kovářka. Analýza DNA přepsala známý nález


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Wiltshire Museum, CNN, The Guardian

Mohyla šamana objevená jen šestnáct kilometrů od Stonehenge, patří už dvě stě let k nejslavnějším archeologickým objevům Velké Británie. Nová analýza ale odhalila, že v ní nebyl uložen šaman. A dokonce ani muž.

„Tyto kosti patřily statnému muži,“ popsal britský archeolog William Cunnington kostru, kterou našel ve starověké mohyle u vesnice Upton Lovell ležící nedaleko od slavného Stonehenge. Další výzkum odhalil v mohyle spoustu zřejmě rituálních předmětů, takže se tomuto „valibukovi“ z doby bronzové začalo říkat „šaman z Upton Lovellu“. Teď ale nová genetická analýza prokázala, že tento domnělý chlapák byl ve skutečnosti žena. A nejspíš ani nešlo o šamana, ale spíš o kovářku.

Žena žila asi před čtyřmi tisíci lety, dožila se asi 45 roků a zřejmě trpěla artritidou v pravé ruce, což bylo pravděpodobně spojená s náročnou činností, kterou vykonávala, tedy s prací s kovy. Oznámili to archeologové z Wiltshire Museum, které v současnosti nález z uptonlovellské mohyly vystavuje.

Hrob plný artefaktů

Jak mohlo k takovému omylu dojít? Všechno pramení z toho, že je objev 200 let starý. Tehdy ještě nebyly dostupné nástroje, které by rozpoznaly DNA v kostech (už jen proto, že o existenci DNA nikdo ještě ani po následujících 66 let neměl ani ponětí) – takže se pohlaví zesnulého odhadovalo podle vzhledu kostry a předmětů, jež se v mohyle našly.

GALERIE
Artefakty z hrobu „šamana“ od Stonehenge

Kostra byla robustní, což odpovídá obvyklým rozdílům mezi muži a ženami. Navíc bylo tělo obklopené velmi bohatou sadou nástrojů, například kamennými sekerami, nástroji na zpracování kovů se stopami zlata, kamenem používaným k testování čistoty zlata a jiných kovů, ale také provrtanými zvířecími kostmi, které byly zřejmě přišité na oděvu, konkrétně jako ozdoby obřadního pláště. Archeologové tehdy nalezli i zlatý náhrdelník a kostěné hroty.

„Často jsme pohlaví starověké kostry určovali částečně na základě našich vlastních předpokladů o pohlaví a genderových rolích – pokud byla pohřbena s mečem, šlo o muže; pokud s náhrdelníkem, tak o ženu,“ řekla deníku The Guardian historička Mary Beardová, která se na přípravě aktuální výstavy podílela. „Stejně jako v případě šamana z Upton Lovellu nám analýza DNA může pomoci tyto domněnky opravit a hlouběji se zamyslet nad rolemi mužů a žen v dávné minulosti – a možná i v našem vlastním světě,“ doplnila.

Právě DNA nyní poskytla odpověď na záhadu „šamana“ od Stonehenge, když nová analýza tří vzorků odebraných z různých kostí prokázala, že obsahují dva X chromozomy, takže patří biologické ženě.

A to znamená, že vědci teď musí znovu vysvětlit celý nález, protože jeho okolnosti najednou nedávají příliš smysl. Už roku 2022 analýza odhalila, že řada předmětů, jež byly považovány za šamanské rituální nástroje, je spíše určená ke zpracování kovů, takže se rozpadla teorie o šamanovi. A teď se zbortila další část vyprávění.

Role, kterou tato konkrétní žena ve společnosti měla, by ale nakonec mohla být podobně významná jako u šamana. Práce s kovy totiž byla v době před čtyřmi tisíci lety obdobně důležitá jako magie. V rozhovoru pro deník The Guardian to komentoval ředitel Wiltshire Museum David Dawson, který uvedl, že kovářství bylo něco jako „vesmírným inženýrstvím své doby“. Nádherné ozdoby obklopující tělo tak mohly být projevem úcty ženiny komunity, jejíž členové možná „chtěli, aby si své nářadí vzala s sebou do posmrtného života“, dodal.

Vědci se teď musí zamyslet znovu i nad hroby několika žen, jež byly odkryté nedaleko – dosud je totiž interpretovali jako manželky domnělého šamana. To ale nyní logicky padá, takže bude zapotřebí zcela nový pohled na celý širší kontext nálezů.

Odkaz na výzkum
Xixao

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