Obviněný z útoku při večeři novinářů s Trumpem souhlasí, že zůstane ve vazbě


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Muž obviněný z útoku při večeři novinářů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a dalšími vládními představiteli ve čtvrtek před soudem souhlasil s tím, že zůstane ve vazbě, píší agentury AP a Reuters. S prodloužením vazby souhlasila i obžaloba. Muž čelí obvinění z pokusu o vraždu a několika dalších trestných činů. Jeho obhajoba označila za spekulaci domněnku, že chtěl zaútočit na Trumpa.

Podle obžaloby muž naplánoval útok na Trumpa a další členy vlády. Plán se pokusil uskutečnit před necelým týdnem, když byl prezident USA hostem večeře, kterou pořádalo sdružení novinářů akreditovaných v Bílém domě. Obviněný se dle úřadů snažil překonat bezpečnostní kontroly a dostat se do sálu, kde se nacházel i Trump. Tomu však zabránili příslušníci tajné služby, která chrání prezidenta a další významné činitele země.

Při zásahu byl obviněný zraněn a jeden příslušník tajné služby byl postřelen. Před vážnějšími následky ho ochránila neprůstřelná vesta. Podle obžaloby příslušníci tajné služby vystřelili pětkrát a útočník jednou, píše agentura AP.

Americký prezident Donald Trump hovoří po boku ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela na tiskové konferenci v Bílém domě po střelbě

Úřady ale nepotvrdily, že příslušníka tajné služby skutečně postřelil obviněný. To ostatně odmítá mužova obhajoba. Obžaloba zatím tvrdí, že vystřelil nejméně jednou směrem k federálním agentům. Pokračují balistické a jiné analýzy, které by měly přesněji určit vývoj událostí.

Při zadržení obviněného agenti zabavili dotyčnému střelnou zbraň či nože. Obžaloba je přesvědčena, že chtěl zaútočit přímo na prezidenta, což obhajoba popírá a tvrdí, že tato domněnka „je postavená na spekulaci“. Obhájci poukázali na skutečnost, že muž, který sám sebe označil za „přátelského federálního zabijáka“, ve svých textech výslovně o Trumpovi nepíše. Podle agentury Reuters však v e-mailu, který před útokem zaslal příbuzným, jsou zmínky o tom, že chce zaútočit na představitele federální vlády.

Za pokus o vraždu obviněnému muži, který je učitel a herní vývojář, hrozí až doživotí.

Hosté na galavečeři, z níž kvůli střelci evakuovali amerického prezidenta Donalda Trumpa

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Muž obviněný z útoku při večeři novinářů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a dalšími vládními představiteli ve čtvrtek před soudem souhlasil s tím, že zůstane ve vazbě, píší agentury AP a Reuters. S prodloužením vazby souhlasila i obžaloba. Muž čelí obvinění z pokusu o vraždu a několika dalších trestných činů. Jeho obhajoba označila za spekulaci domněnku, že chtěl zaútočit na Trumpa.
Evropská komise (EK) plánuje přepracovat pravidla pro fúze. Chce odstranit některé překážky bránící vzniku velkých lokálních firem schopných konkurovat velkým podnikům ze Spojených států a Číny. Byla by to první zásadní revize politiky fúzí a akvizic za dvacet let, upozornila agentura Bloomberg.
Izraelské ozbrojené síly zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy a na palubě více než dvaceti lodí zadržely asi 175 lidí, které nyní odvážejí do Izraele, napsala s odvoláním na vyjádření izraelského ministerstva zahraničí agentura AFP. Organizátoři flotily Global Sumud Flotilla již dříve uvedli, že izraelské námořnictvo proti lodím zasáhlo v noci na čtvrtek v mezinárodních vodách v blízkosti Řecka. Mezi zadrženými je dle agentury ANSA 24 Italů, dle AFP jedenáct Francouzů, dle agentury Anadolu dvacet Turků a podle RTVE také třicet Španělů. Vůči Izraeli zaznělo i obvinění z pirátství.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden poprvé navštívil jihokavkazský Ázerbájdžán. S tamní hlavou státu Ilhamem Alijevem podepsali několik dohod o spolupráci v oblasti bezpečnosti a energetiky. Baku, jehož vztahy s Moskvou v poslední době ochladly, podporuje Kyjev už od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Spolupráce Ázerbájdžánu s Ukrajinou bude pro Baku výhodná zejména do budoucna, podotýká expert Vincenc Kopeček s odkazem na boj proti dronům.
Spojené státy zvažují možnost omezit počet amerických jednotek působících v Německu. Uvedl to ve středu americký prezident Donald Trump, rozhodnutí podle něho padne ve velmi krátké době. Trump v úterý kritizoval německého kancléře Friedricha Merze za údajnou německou neochotu podpořit USA ve válce proti Íránu. Šéf německé diplomacie Johann Wadephul v reakci na Trumpův výrok sdělil, že Berlín je na případné snížení počtu amerických vojáků v zemi připraven.
Tuzemská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,1 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,2 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici růst HDP očekávali.
Ukrajinské drony ve čtvrtek zasáhly rafinerii firmy Lukoil nedaleko ruského města Perm. Průmyslový areál se stal terčem ukrajinských dronů už druhým dnem po sobě, informovala ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Útoky potvrdil i gubernátor Permského kraje Dmitrij Machonin, podle něj si však nevyžádaly oběti ani podstatnější škody, napsala agentura AP.
Izraelská armáda ve čtvrtek vyzvala k evakuaci dalších osmi libanonských vesnic v jižním regionu Súr, které nejsou součástí Izraelem vytvořené nárazníkové zóny, píše agentura Reuters. Po necelé půl hodině od vydání výzvy Izrael provedl útoky na alespoň čtyři vesnice. Izrael mezitím už od rána útočí na jihu Libanonu. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví Izrael zabil nejméně devět lidí, včetně dvou dětí a pěti žen, píše AFP. Děje se tak navzdory křehkému příměří, které bylo minulý čtvrtek prodlouženo o tři týdny.
Načítání...