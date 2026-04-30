Obviněný z útoku při večeři novinářů s Trumpem souhlasí, že zůstane ve vazbě

Muž obviněný z útoku při večeři novinářů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a dalšími vládními představiteli ve čtvrtek před soudem souhlasil s tím, že zůstane ve vazbě, píší agentury AP a Reuters. S prodloužením vazby souhlasila i obžaloba. Muž čelí obvinění z pokusu o vraždu a několika dalších trestných činů. Jeho obhajoba označila za spekulaci domněnku, že chtěl zaútočit na Trumpa.
Podle obžaloby muž naplánoval útok na Trumpa a další členy vlády. Plán se pokusil uskutečnit před necelým týdnem, když byl prezident USA hostem večeře, kterou pořádalo sdružení novinářů akreditovaných v Bílém domě. Obviněný se dle úřadů snažil překonat bezpečnostní kontroly a dostat se do sálu, kde se nacházel i Trump. Tomu však zabránili příslušníci tajné služby, která chrání prezidenta a další významné činitele země.
Při zásahu byl obviněný zraněn a jeden příslušník tajné služby byl postřelen. Před vážnějšími následky ho ochránila neprůstřelná vesta. Podle obžaloby příslušníci tajné služby vystřelili pětkrát a útočník jednou, píše agentura AP.
Úřady ale nepotvrdily, že příslušníka tajné služby skutečně postřelil obviněný. To ostatně odmítá mužova obhajoba. Obžaloba zatím tvrdí, že vystřelil nejméně jednou směrem k federálním agentům. Pokračují balistické a jiné analýzy, které by měly přesněji určit vývoj událostí.
Při zadržení obviněného agenti zabavili dotyčnému střelnou zbraň či nože. Obžaloba je přesvědčena, že chtěl zaútočit přímo na prezidenta, což obhajoba popírá a tvrdí, že tato domněnka „je postavená na spekulaci“. Obhájci poukázali na skutečnost, že muž, který sám sebe označil za „přátelského federálního zabijáka“, ve svých textech výslovně o Trumpovi nepíše. Podle agentury Reuters však v e-mailu, který před útokem zaslal příbuzným, jsou zmínky o tom, že chce zaútočit na představitele federální vlády.
Za pokus o vraždu obviněnému muži, který je učitel a herní vývojář, hrozí až doživotí.