Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se ozvala střelba


26. 4. 2026Aktualizovánopřed 12 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Tajná služba evakuovala amerického prezidenta Donalda Trumpa z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co střelec začal střílet v hotelu, kde se událost konala, píše agentura AP. Šéf Bílého domu je v bezpečí a nebyl zraněn, informují stanice CNN a agentura AP s odvoláním na své zdroje. Z akce byla do bezpečí odvedena také první dáma Melania Trumpová, viceprezident J.D. Vance a další členové vlády. Nejsou informace o zraněných. Podezřelý střelec byl podle agentury Reuters zadržen a je naživu.

Tajná služba a další úřady zaplavily banketový sál v hotelu Washington Hilton, zatímco se stovky hostů schovávaly pod stoly. Někteří lidé na ostatní křičeli, aby se také schovali, píše AP. „Padly výstřely!“ vykřiklo podle CNN několik agentů tajné služby.

Americký prezident Donald Trump je vyváděn z místnosti, když během každoroční večeře Asociace korespondentů Bílého domu ve Washingtonu začne ve vedlejším sále střílet útočník, 25. dubna 2026
Zdroj: Reuters/Bo Erickson

Ke střelbě podle AP nejspíš došlo v jiné místnosti než tam, kde se americký prezident právě nacházel. Fotograf spolupracující s agenturou Reuters uvedl, že slyšel čtyři až šest hlasitých ran, ale ne v bezprostřední blízkosti sálu, kde se událost konala.

Viceprezident Vance je také v bezpečí, píše Reuters s odvoláním na svědka na místě. Podle zdrojů CNN jsou v pořádku všichni členové Trumpova kabinetu.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se ozvala střelba

Tajná služba evakuovala amerického prezidenta Donalda Trumpa z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co střelec začal střílet v hotelu, kde se událost konala, píše agentura AP. Šéf Bílého domu je v bezpečí a nebyl zraněn, informují stanice CNN a agentura AP s odvoláním na své zdroje. Z akce byla do bezpečí odvedena také první dáma Melania Trumpová, viceprezident J.D. Vance a další členové vlády. Nejsou informace o zraněných. Podezřelý střelec byl podle agentury Reuters zadržen a je naživu.
03:17Aktualizovánopřed 12 mminutami

Po bombovém útoku na silnici v Kolumbii je 14 mrtvých, více než 38 zraněných

Nejméně 14 lidí přišlo o život a dalších 38 utrpělo zranění po bombovém útoku v departementu Cauca na západě Kolumbie, oznámil na sociální síti X guvernér regionu Octavio Guzmán. Původní bilance činila sedm mrtvých. Výbušnina umístěná v autobusu explodovala na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše Reuters. Zpráva přichází jen něco málo přes měsíc před prezidentskými volbami v této jihoamerické zemi.
před 1 hhodinou

Při střelbě v nemocnici v Chicagu zemřel policista, další je v kritickém stavu

Při střelbě v nemocnici v Chicagu v americkém státě Illinois v sobotu zemřel policista, jeho kolega je v kritickém stavu. Podezřelého útočníka, jehož identita nebyla zveřejněna, policie vzala do vazby, píše agentura AP s odvoláním na policii.
před 2 hhodinami

VideoPředvolební diskusi v Maďarsku dominovali na síti X zahraniční aktéři

Kampaň před maďarskými parlamentními volbami v polovině dubna se z národní politické debaty změnila na geopolitické bojiště. Střety probíhaly především na sociálních sítích. Analytici společnosti Murmur Intelligence, která se zaměřila na síť X, prošli celkem sedm milionů příspěvků a 144 tisíc vzorků dokumentů od 81 tisíc uživatelů. Zjistili, že Maďaři tvořili asi jen procento z uživatelů, kteří se do geopolitických střetů a kulturních válek na sociální síti pustili. Na základě toho lze konstatovat, že dění na síti a tamní zdánlivé rozložení sil, neodráželo skutečné nálady maďarských voličů. Výsledky výzkumu podrobněji rozebrala Zóna ČT24.
před 6 hhodinami

Netanjahu nařídil provést razantní útoky proti hnutí Hizballáh

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil provést razantní útoky proti libanonskému teroristickému hnutí Hizballáh. Izraelská armáda tvrdí, že porušilo příměří. S odkazem na sdělení kanceláře izraelského premiéra o tom informovala agentura AFP.
před 6 hhodinami

Německo jedná o vyslání minolovek do Hormuzského průlivu

Německé námořnictvo se chystá poslat na Blízký východ svá plavidla, která by pomohla hledat a zneškodňovat miny v Hormuzském průlivu. Bližší detaily zatím nejsou známy, o nich nyní jednají politici. Ti jako základní podmínku pro jejich vyslání zmiňují, že bude platit příměří. Podle Pentagonu potrvá vyčištění průlivu půl roku.
před 7 hhodinami

Trump zrušil cestu svých vyjednavačů do Pákistánu. Íránci se s nimi nechtěli setkat

Americký prezident Donald Trump v sobotu zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do pákistánského Islámábádu, kde původně měli s Íránem vést patrně nepřímé mírové rozhovory. V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, měla americká delegace navázat na bezvýsledné mírové rozhovory se zástupci Teheránu z předminulého víkendu. Zpráva přichází krátce poté, co agentury informovaly o odjezdu íránského ministra zahraničí Abbásse Arakčího z Pákistánu.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro

Ukrajina v noci čelila rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, uvedlo ukrajinské letectvo. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo osm lidí a dalších 49 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. V Černihivské oblasti útok zabil dva lidi a sedm utrpělo zranění, uvedla agentura Reuters s odvoláním na úřady.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...