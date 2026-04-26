Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se ozvala střelba

Tajná služba evakuovala amerického prezidenta Donalda Trumpa z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co střelec začal střílet v hotelu, kde se událost konala, píše agentura AP. Šéf Bílého domu je v bezpečí a nebyl zraněn, informují stanice CNN a agentura AP s odvoláním na své zdroje. Z akce byla do bezpečí odvedena také první dáma Melania Trumpová, viceprezident J.D. Vance a další členové vlády. Nejsou informace o zraněných. Podezřelý střelec byl podle agentury Reuters zadržen a je naživu.
Tajná služba a další úřady zaplavily banketový sál v hotelu Washington Hilton, zatímco se stovky hostů schovávaly pod stoly. Někteří lidé na ostatní křičeli, aby se také schovali, píše AP. „Padly výstřely!“ vykřiklo podle CNN několik agentů tajné služby.
Ke střelbě podle AP nejspíš došlo v jiné místnosti než tam, kde se americký prezident právě nacházel. Fotograf spolupracující s agenturou Reuters uvedl, že slyšel čtyři až šest hlasitých ran, ale ne v bezprostřední blízkosti sálu, kde se událost konala.
Viceprezident Vance je také v bezpečí, píše Reuters s odvoláním na svědka na místě. Podle zdrojů CNN jsou v pořádku všichni členové Trumpova kabinetu.