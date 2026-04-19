Výstavba tanečního sálu Bílého domu může dočasně pokračovat, rozhodl soud

Výstavba podzemní i nadzemní části tanečního sálu Bílého domu může dočasně pokračovat. Podle webu stanice BBC tak rozhodl odvolací soud federálního distriktu District of Columbia, na jehož území se nachází hlavní město. Vyhověl tak odvolání americké administrativy proti čtvrtečnímu rozhodnutí washingtonského soudce Richarda Leona, který výstavbu nadzemní části pozastavil. Stavební práce mohou pokračovat až do 5. června, na kdy je plánováno další jednání soudu.
Soudce Leon pozastavil veškerou výstavbu již na konci března, když předběžným opatřením vyhověl památkářské organizaci, která kritizovala skutečnost, že prezident Donald Trump při přestavbě postupuje bez souhlasu Kongresu, bez komplexního hodnocení projektu či bez posouzení vlivu na životní prostředí.
Trumpova administrativa argumentovala tím, že přestavba jako celek je zásadní pro národní bezpečnost, protože bude mimo jiné zahrnovat i protiletecké kryty. Soudce Leon ve čtvrtek uvedl, že snahu vlády označit stavbu tanečního sálu za projekt stěžejní pro národní bezpečnost považuje za pokus o obcházení pravidel.
Trump v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce. Počítá s tím, že novostavba s rozlohou zhruba 8400 metrů čtverečních pojme kolem tisíce lidí. Výstavbu tanečního sálu za asi čtyři sta milionů dolarů (8,5 miliardy korun) mají zcela pokrýt soukromé dary.