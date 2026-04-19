Výstavba tanečního sálu Bílého domu může dočasně pokračovat, rozhodl soud


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Výstavba podzemní i nadzemní části tanečního sálu Bílého domu může dočasně pokračovat. Podle webu stanice BBC tak rozhodl odvolací soud federálního distriktu District of Columbia, na jehož území se nachází hlavní město. Vyhověl tak odvolání americké administrativy proti čtvrtečnímu rozhodnutí washingtonského soudce Richarda Leona, který výstavbu nadzemní části pozastavil. Stavební práce mohou pokračovat až do 5. června, na kdy je plánováno další jednání soudu.

Soudce Leon pozastavil veškerou výstavbu již na konci března, když předběžným opatřením vyhověl památkářské organizaci, která kritizovala skutečnost, že prezident Donald Trump při přestavbě postupuje bez souhlasu Kongresu, bez komplexního hodnocení projektu či bez posouzení vlivu na životní prostředí.

Soudce nařídil Trumpovi dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu
Demolice východního křídla Bílého domu ve Washingtonu

Trumpova administrativa argumentovala tím, že přestavba jako celek je zásadní pro národní bezpečnost, protože bude mimo jiné zahrnovat i protiletecké kryty. Soudce Leon ve čtvrtek uvedl, že snahu vlády označit stavbu tanečního sálu za projekt stěžejní pro národní bezpečnost považuje za pokus o obcházení pravidel.

Trump v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce. Počítá s tím, že novostavba s rozlohou zhruba 8400 metrů čtverečních pojme kolem tisíce lidí. Výstavbu tanečního sálu za asi čtyři sta milionů dolarů (8,5 miliardy korun) mají zcela pokrýt soukromé dary.

Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla, řekl Babiš k Vystrčilově cestě na Tchaj-wan

Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla, řekl Babiš k Vystrčilově cestě na Tchaj-wan

Trinidadská policie našla těla padesáti dětí

Trinidadská policie našla těla padesáti dětí

Otrávená dětská výživa se objevila v Česku. Prodejci podle firmy HiPP vše stáhli

Otrávená dětská výživa se objevila v Česku. Prodejci podle firmy HiPP vše stáhli

Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan

Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan

„Mlčení je amnestií pachatelům.“ Ukrajinské ženy hovoří o sexuálním násilí ruských vojáků

„Mlčení je amnestií pachatelům." Ukrajinské ženy hovoří o sexuálním násilí ruských vojáků

Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora

Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Střelec v Kyjevě zabil šest lidí

Střelec v Kyjevě zabil šest lidí

Aktuálně z rubriky Svět

Jednání s USA pokročila, k dohodě je však daleko, tvrdí šéf íránského parlamentu

V jednáních se Spojenými státy nastal pokrok, uvedl v sobotu v noci předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Od dosažení závěrečné dohody jsou však obě země podle jeho vyjádření daleko. Informovala o tom agentura AFP.
Trinidadská policie našla těla padesáti dětí

Na hřbitově v ostrovním státě Trinidad a Tobago našla policie těla nejméně padesáti malých dětí a šesti dospělých, jichž se podle vyšetřovatelů někdo nezákonně zbavil. Informoval o tom server BBC. Policie uvedla, že těla nalezla ve městě Cumuto vzdáleném přibližně 40 kilometrů od Port of Spain, hlavního města karibského státu.
Lidé v Bulharsku volí poosmé za posledních pět let nový parlament

V Bulharsku se ráno otevřely hlasovací místnosti a začaly již osmé parlamentní volby za posledních pět let. Podle agentury AFP je hlavním favoritem strana bývalého prezidenta Rumena Radeva, který je považován za prorusky orientovaného a slibuje mimo jiné boj proti korupci. Volební místnosti se uzavřou ve 20:00 místního času (19:00 SELČ). První odhady výsledků se čekají hned poté, jasno o vítězi by mohlo být v noci či v pondělí ráno.
KLDR odpálila několik balistických střel, oznámily sousední země

Severní Korea v noci na neděli odpálila několik balistických střel, oznámily sousední země. Podle agentury AFP se jedná o nejnovější z řady odpalů, které tento jadernými zbraněmi vyzbrojený stát v poslední době provedl. Střely podle jihokorejské armády mířily východním směrem. Japonské ministerstvo obrany později uvedlo, že dopadly do vod u východního pobřeží Severní Koreje.
Výbuch na jihu Libanonu zabil izraelského vojáka, další zranil

Výbuch v jižním Libanonu si vyžádal život jednoho izraelského vojáka, dalších devět je zraněno, z toho jeden vážně, informovala v neděli s odkazem na izraelskou armádu agentura Reuters. Incident se stal v době, kdy mezi Izraelem a libanonským teroristickým hnutím Hizballáh s vazbami na Írán panuje desetidenní příměří.
„Mlčení je amnestií pachatelům.“ Ukrajinské ženy hovoří o sexuálním násilí ruských vojáků

Ruská armáda na Ukrajině útočí na energetickou síť, zraňuje a zabíjí civilisty a na povrch vyplouvají i další traumata. Stále víc ukrajinských žen promlouvá o sexuálním násilí páchaném ruskou armádou. O své příběhy se podělily i se štábem České televize.
Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Vytvoření takzvané žluté linie příměří v jižním Libanonu, která omezuje návrat tamních obyvatel, oznámila v sobotu izraelská armáda. Podobná linie funguje v Pásmu Gazy. Izraelští vojáci v uplynulý den již udeřili na několik podezřelých, kteří se k této demarkační linii ze severní strany přiblížili. V sobotu během přestřelky na jihu Libanonu neznámí ozbrojenci zabili francouzského vojáka mírových jednotek OSN (UNIFIL) a další tři byli zraněni.
