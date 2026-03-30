V Lotyšsku přibývá podvodů s QR kódy


před 44 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Každým rokem jsou QR kódy stále populárnější. Jsou velmi praktické pro rychlý přístup k informacím i provádění plateb a dají se využít i k mnoha dalším účelům. S rostoucí oblibou je ale stále častěji zneužívají i podvodníci, kteří vytvářejí falešné QR kódy, informoval 29. března Lotyšský rozhlas.

První případy takového podvodu byly v Lotyšsku zaznamenány před dvěma lety. S tím, jak obliba QR kódů dál roste, narůstá i zájem podvodníků vymýšlet nové způsoby, jak pomocí falešných kódů krást data nebo peníze.

Podvodníci nejčastěji rozesílají e-maily s QR kódy, protože tak snáze skryjí falešný odkaz před příjemcem i automatickými kontrolními systémy e-mailů.

Jedním z příkladů byly notifikace, které se tvářily jako zprávy od lotyšské státní daňové služby ohledně daňových vratek, uvedl výzkumník kyberkriminality Elviss Strazdinš. „Člověk dostane tento QR kód e-mailem, naskenuje si ho telefonem a otevře falešnou stránku VID, zadá tam své údaje a přijde o peníze, protože je ve skutečnosti poslal podvodníkovi. To je nejčastější metoda.“

Mezi seniory roste zájem o digitální kurzy
V poslední době se na sociálních sítích šíří zprávy, že se na parkovacích automatech často objevují podvodné nálepky s QR kódy.

„Jediný způsob, jak se člověk může chránit, je zkontrolovat si ve čtečce QR kódů, jaký odkaz se mu otevře, ještě než na něj klikne. Riziko je samozřejmě v tom, že člověk zadá své údaje a předá je podvodníkům, ale ve velmi, velmi vzácných případech může už samotná návštěva takového škodlivého odkazu infikovat telefon nějakým malwarem. To se ale opravdu stává jen velmi zřídka. Musela by tam být nějaká zranitelnost a člověk by navíc musel používat staré, neaktualizované zařízení. Proto lidem vždy doporučuji, aby si telefony a počítače aktualizovali na nejnovější software,“ uvedl výzkumník kyberkriminality.

Lidé někdy na sociální sítě dávají fotografie vstupenek na koncerty či jiné akce s QR kódy, protože je chtějí někomu nabídnout nebo se pochlubit úlovkem, aniž by si uvědomovali, že tím zpřístupňují QR kód komukoli, vysvětlil předseda představenstva společnosti Bilešu paradize Janis Kuzulis. „QR kód vytištěný na vstupence je jako klíč ke vstupu na akci. Když ho zveřejníte, předáváte svůj klíč v podstatě komukoli, aniž byste vůbec věděli komu. Takový klíč může použít kdokoli, a pokud na akci dorazí před vámi, sami se dovnitř nedostanete.“

Kuzulis ale dodal, že sdílení vstupenek není nijak rozšířeným jevem, ale spíše ojedinělými případy, které odvětví nezpůsobily žádné problémy.

Baiba Kuškeová (Latvian Radio), LSM English (Latvian Public Media), 30/03/2026 09:12 (GMT+2)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Do Sýrie by se mohlo z Německa vrátit 80 procent Syřanů, předvídá Merz

Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu

Velryba uvázlá na severu Německa má šanci se uvolnit během přílivu

Trump hrozí zničením íránských elektráren i ostrova Charg

Vláda se zabývá možnými kroky kvůli růstu cen pohonných hmot

Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Íránské drony poškodily radarový letoun amerického letectva, píše BBC

Kreml verbuje už i mezi univerzitními studenty. Cílí na ty se špatným prospěchem

Do Sýrie by se mohlo z Německa vrátit 80 procent Syřanů, předvídá Merz

Do Sýrie by se mělo v příštích třech letech vrátit 80 procent Syřanů žijících nyní v Německu. Po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šaráem to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Spolková republika má dle něj zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané. Naopak trestané občany Sýrie chce Merz do vlasti deportovat co nejdříve. V Německu žije s různým statusem téměř milion Syřanů, většina do země přišla během uprchlické vlny v letech 2015 a 2016.
Izrael bombardoval předměstí Bejrútu, dva lidi zabil na jihu Libanonu

Izraelský útok na centrum islámského zdravotního výboru spravovaného teroristickým hnutím Hizballáh v jiholibanonské oblasti Súr (také Týr či Týros) zabil nejméně jednoho člověka a dalšího zranil. Ve stejném regionu zasáhl izraelský letecký úder stanoviště libanonské armády, jeden voják zemřel a několik dalších bylo zraněno. Izraelská armáda v pondělí bombardovala i nejméně sedm čtvrtí na jižním předměstí Bejrútu. Izrael tvrdí, že cílí na infrastrukturu Hizballáhu, v oblasti však žije i civilní obyvatelstvo.
Velryba uvázlá na severu Německa má šanci se uvolnit během přílivu

Velryba, která uvázla na mělčině na severu Německa, žije, nedaří se jí ale dobře. Na tiskové konferenci to v pondělí řekli zástupci tamních úřadů a ochranáři, kteří se jí pokouší pomoci. Keporkak bude mít další šanci se osvobodit během pondělního odpoledne, kdy by měla hladina stoupnout o několik desítek centimetrů během přílivu. Osud mladého kytovce německá média už týden podrobně sledují.
Ruský tanker je u pobřeží Kuby, Trump proti tomu podle Reuters nemá výhrady

Ruský tanker s ropou pluje podél severního pobřeží Kuby a míří do přístavu Matanzas, vyplývá to z údajů služby pro sledování lodí Marine Traffic. Americký prezident Donald Trump, který na ostrovní zemi v lednu uvalil ropné embargo, nyní prohlásil, že nemá výhrady proti tomu, aby cizí země Kubu zásobovaly. Podle agentury Reuters tak Trump naznačil změnu přístupu vůči Havaně. Kreml v pondělí připlutí ruského tankeru ke Kubě uvítal s tím, že Moskva bude pracovat na dalších dodávkách ropy na karibský ostrov.
Trump hrozí zničením íránských elektráren i ostrova Charg

USA zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Na sociální síti to napsal americký prezident Donald Trump. Washington dle něj vede jednání s „novým a rozumnějším režimem“ v Teheránu, během nichž „došlo k významnému pokroku“.
Íránské drony poškodily radarový letoun amerického letectva, píše BBC

Na letecké základně v Saúdské Arábii bylo zničeno americké letadlo Boeing E3 Sentry, které disponuje otáčivým radarem, napsala veřejnoprávní stanice BBC s odkazem na ověřené snímky. Daný stroj poskytuje velení informace o rozložení sil na bojišti v reálném čase, a proto je klíčový pro řízení bojových operací. Írán uvedl, že letoun zasáhl dronem Šáhed. Americká armáda situaci dosud nekomentovala.
Španělsko uzavřelo vzdušný prostor pro všechny lety spojené s válkou proti Íránu

Španělská vláda uzavřela vzdušný prostor své země pro všechny lety, které souvisejí s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Vláda v Madridu rozhodnutí zdůvodňuje tím, že se konfliktu nechce žádným způsobem účastnit.
