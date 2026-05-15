Rusko chystá útok na prezidentskou kancelář v Kyjevě, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko plánuje útok drony a raketami na prezidentskou kancelář, rezidenci hlavy státu a podzemní bunkry v Kyjevě a další místa na Ukrajině označená za centra rozhodování. Odvolává se na dokumenty, které získala vojenská rozvědka HUR.
„Specialisté HUR získali dokumenty svědčící o tom, že Rusové připravují nové raketové a dronové útoky proti Ukrajině, a to zejména proti ‚rozhodovacím centrům‘, jak je nazývají. Jde o téměř dvě desítky politických center a o vojenská místa,“ uvedl Zelenskyj po poradě s velením ozbrojených sil a zpravodajských služeb.
Informaci HUR sice vzal na vědomí, ale současně v narážce na způsob vládnutí šéfa Kremlu Vladimira Putina uvedl, že „Ukrajina není Rusko“, kde se vše točí okolo „jasného viníka války a jeho okolí, které jej dlouhé roky obklopuje a zajišťuje jeho odtržení od reality“. Obrana Ukrajiny se podle prezidenta opírá především o odhodlání ukrajinského lidu bránit svou nezávislost a vlastní stát. A tento lid nelze porazit, zdůraznil Zelenskyj.
„Rusko musí ukončit svou válku a domluvit se na čestném míru, a ne hledat, čím ještě zastrašit Ukrajinu,“ napsal Zelenskyj.
K prezidentovu vyjádření jsou připojeny satelitní snímky se souřadnicemi a dalšími údaji o několika objektech, včetně prezidentské kanceláře a prezidentovy rezidence, které zřejmě rozvědka získala z pracoven ruských vojáků, napsal server Ukrajinska pravda. Snímky jsou datovány 6. května.
Ukrajina chystá odvetu
Zelenskyj v pátek poznamenal, že na poradě se vybíraly cíle pro odvetné údery za ruské útoky proti ukrajinským městům a vsím, a naznačil, že budou mířit především na petrochemický průmysl, zbrojní výrobu a pachatele válečných zločinů.
Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské agresi, zažila v posledních dnech jeden z největších ruských útoků podniknutý za pomoci stovek dronů a desítek raket a střel s plochou dráhou letu. Úder si v Kyjevě vyžádal 24 obětí na životech.
Ukrajina podle hlavy státu také zaznamenává další pokusy Ruska zapojit do války svého spojence v Bělorusku. Rusové se podle Zelenského snaží Alexandra Lukašenka přesvědčit, aby se zapojil do války buď útokem vedeným z běloruského území proti Kyjevu, anebo proti jedné ze zemí Severoatlantické aliance. „Pokud Lukašenko udělá chybu a rozhodne se ruský záměr podpořit, Ukrajina se nepochybně bude bránit,“ varoval prezident. Dodal, že nařídil ukrajinským silám posílit obranu a připravit plány ukrajinské reakce.