Rusko chystá útok na prezidentskou kancelář v Kyjevě, tvrdí Zelenskyj


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko plánuje útok drony a raketami na prezidentskou kancelář, rezidenci hlavy státu a podzemní bunkry v Kyjevě a další místa na Ukrajině označená za centra rozhodování. Odvolává se na dokumenty, které získala vojenská rozvědka HUR.

„Specialisté HUR získali dokumenty svědčící o tom, že Rusové připravují nové raketové a dronové útoky proti Ukrajině, a to zejména proti ‚rozhodovacím centrům‘, jak je nazývají. Jde o téměř dvě desítky politických center a o vojenská místa,“ uvedl Zelenskyj po poradě s velením ozbrojených sil a zpravodajských služeb.

Informaci HUR sice vzal na vědomí, ale současně v narážce na způsob vládnutí šéfa Kremlu Vladimira Putina uvedl, že „Ukrajina není Rusko“, kde se vše točí okolo „jasného viníka války a jeho okolí, které jej dlouhé roky obklopuje a zajišťuje jeho odtržení od reality“. Obrana Ukrajiny se podle prezidenta opírá především o odhodlání ukrajinského lidu bránit svou nezávislost a vlastní stát. A tento lid nelze porazit, zdůraznil Zelenskyj.

„Rusko musí ukončit svou válku a domluvit se na čestném míru, a ne hledat, čím ještě zastrašit Ukrajinu,“ napsal Zelenskyj.

K prezidentovu vyjádření jsou připojeny satelitní snímky se souřadnicemi a dalšími údaji o několika objektech, včetně prezidentské kanceláře a prezidentovy rezidence, které zřejmě rozvědka získala z pracoven ruských vojáků, napsal server Ukrajinska pravda. Snímky jsou datovány 6. května.

Ukrajina chystá odvetu

Zelenskyj v pátek poznamenal, že na poradě se vybíraly cíle pro odvetné údery za ruské útoky proti ukrajinským městům a vsím, a naznačil, že budou mířit především na petrochemický průmysl, zbrojní výrobu a pachatele válečných zločinů.

Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské agresi, zažila v posledních dnech jeden z největších ruských útoků podniknutý za pomoci stovek dronů a desítek raket a střel s plochou dráhou letu. Úder si v Kyjevě vyžádal 24 obětí na životech.

Ukrajina podle hlavy státu také zaznamenává další pokusy Ruska zapojit do války svého spojence v Bělorusku. Rusové se podle Zelenského snaží Alexandra Lukašenka přesvědčit, aby se zapojil do války buď útokem vedeným z běloruského území proti Kyjevu, anebo proti jedné ze zemí Severoatlantické aliance. „Pokud Lukašenko udělá chybu a rozhodne se ruský záměr podpořit, Ukrajina se nepochybně bude bránit,“ varoval prezident. Dodal, že nařídil ukrajinským silám posílit obranu a připravit plány ukrajinské reakce.

„Tisíce trpí a umírají jen za to, že jsou proti válce. Vzdala jsem to,“ napsala ruská disidentka před sebevraždou

Významná ruská oceánografka a celoživotní bojovnice za lidská práva Nina Litvinovová spáchala ve svých osmdesáti letech sebevraždu. Zdroje z bezpečnostních složek sdělily státní agentuře RIA Novosti, že zanechala dopis na rozloučenou. „Mám vás ráda a myslím na vás, ale musím odejít. Život je pro mě nesnesitelný – od té doby, co (ruský vládce Vladimir) Putin napadl Ukrajinu, zabíjí nevinné lidi a u nás neustále posílá do vězení tisíce lidí, kteří trpí a umírají jen za to, že jsou proti válce a zabíjení,“ popsala ruský režim.
Trump po setkání se Si Ťin-pchingem odletěl z Pekingu. Summit oba označili za úspěch

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, informují tiskové agentury. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu Čung-nan-chaj, kde se oba nechali vyfotografovat. Společným obědem Trump oficiální návštěvu Číny ukončil a poté odletěl do Washingtonu. Oba státníci summit podle médií považují za úspěšný.
Spojené arabské emiráty urychlí stavbu ropovodu, který obejde Hormuzský průliv

Spojené arabské emiráty (SAE) urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fudžajra. Tím se výrazně rozšíří možnosti, jak obejít Hormuzský průliv. Uvedla to podle agentury Reuters vládní tisková kancelář Abú Dhabí (ADMO).
Čtyři pětiny íránského arzenálu jsou zničeny, psát něco jiného je zrada, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump v pátek zpochybnil zprávy některých médií, že Írán má stále dostatečné raketové kapacity. Zničeno podle něj bylo 80 procent tohoto arzenálu. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One během cesty z Pekingu. Přítomnému reportérovi deníku The New York Times (NYT) řekl, že jeho zpravodajství o Íránu je zrádcovské.
Počet obětí ruského útoku na Kyjev stoupl na 24, země si vyměnily zajatce

Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti, oznámila v pátek ráno Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Dalších 48 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Invazní armáda pokračovala v úderech na ukrajinské území i v noci na pátek. Ruské úřady pak tvrdí, že tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku ve městě Rjazaň. Země si vyměnily po 205 válečných zajatcích.
Restaurování hrobek v egyptském Luxoru odhalilo malby z 18. dynastie

Po dokončení restaurátorských prací v hrobce Samuta v nekropoli El Chocha na západním břehu Nilu v Luxoru se znovu objevilo několik staroegyptských maleb. Fresky na stěnách komplexu zachycují výjevy z každodenního života, pohřebních rituálů i náboženské motivy egyptské civilizace z doby před zhruba 3500 lety.
Obavy z hantaviru zesiluje zkušenost s pandemií covidu-19, upozorňují experti

„Kolektivní pandemická paměť“ vyvolává ve společnosti obavy spíše kvůli vzpomínkám na to, co se stalo, než kvůli skutečné situaci. Odborníci na sociologii a psychologii vysvětlují, jak vzniká někdy iracionální strach, a varují před dalším velkým „virem“ – dezinformacemi.
