Na obnovu domu bude možné získat bezúročnou půjčku až 2 miliony korun, řekl Červený


28. 5. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) si bude možné bezúročně půjčit až dva miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu NZÚ Light získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Na tiskové konferenci to oznámil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Dříve mohly domácnosti z NZÚ čerpat i dotace. Červený ale zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Příjem žádostí začne 25. června. Přímé dotace v programu NZÚ Light budou jen pro nízkopříjmové domácnosti, tedy lidi pobírající superdávku nebo seniory s důchodem do 25 tisíc korun měsíčně.

Bezúročné úvěry budou určeny majitelům rodinných domů, v případě bytových domů společenstvím vlastníků bytových jednotek a bytovým družstvům. Délka splatnosti se bude odvíjet od typu domu a rozsahu renovace, a to v rozmezí od deseti do 25 let. Přímé dotace jsou určeny domácnostem ohroženým energetickou chudobou. Podporu získají na renovace menšího rozsahu, zejména na zateplení domu, výměnu oken a dveří, výměnu zdroje tepla nebo instalaci obnovitelného zdroje energie.

Bezúročné půjčky místo dotací. Červený oznámil změny v Nové zelené úsporám
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé)

NZÚ je nejdéle trvající dotační program určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Základem je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Důraz je kladen na využití obnovitelných zdrojů energie. Žádosti u klasického programu se měly spustit na přelomu dubna a května, u NZÚ Light v červnu.

Loni v listopadu ministerstvo životního prostředí program NZÚ předčasně ukončilo kvůli vysokému zájmu o dotace a rychlému vyčerpání peněz. Pro rodinné domy byla v nové etapě od února 2025 navýšena suma o čtvrtinu na 17,4 miliardy korun. U bytových domů, které program podporuje bez přerušení od roku 2023, se postupně navýšila alokace až na pětinásobek, tedy 14,7 miliardy korun.

Zemřel jeden z „Cimrmanů" Jan Hraběta

Komise udělila Temu miliardovou pokutu

Autoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

Generace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

Dostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Pozastavení dotací kvůli Babišově možnému střetu zájmů se týká i zemědělství

Dopis, který Evropská komise zaslala českým úřadům 20. května a který hovoří o pozastavení proplácení dotací kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO), se týká i zemědělských fondů, potvrdil agentuře ČTK nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel. Na dopis bude ve spojitosti se zemědělskými dotacemi odpovídat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), řekla mluvčí fondu Eva Češpiva.
Komise udělila Temu miliardovou pokutu

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost reagovala, že považuje pokutu za nepřiměřenou.
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO). Deníku N to ve středu řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Podle českých médií EK napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem. Agrofert tvrdí, že dotace čerpá v souladu se zákonem.
Hokej zvedl zájem o mobilní data, v části Evropy si ale lidé za služby připlatí

Až více než dvojnásobný zájem o datové balíčky zaznamenali operátoři v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji ve Švýcarsku. To nepatří do Evropské unie, lidé si tak při návštěvě této země za využívání mobilních služeb připlatí. Ne všichni s tím ale před cestou počítají.
MMR přidá šest miliard na podporu dostupného nájemního bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dá dalších šest miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Sedm miliard, které mohly obce získat od roku 2024, se rychle vyčerpalo. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) se šest miliard korun podařilo najít v operačních programech, kde zůstal přebytek. Obce a města by mohly začít o peníze žádat zřejmě na počátku příštího roku, řekla ve středu Mrázová na konferenci Národní sítě Zdravých měst v Mariánských Lázních.
Problémy německé ekonomiky pokračují, část českých firem hledá odbyt jinde

Horší vyhlídky na výkon ekonomiky Německa sledují i tuzemské firmy. Tamní průmyslová a obchodní komora snížila odhad letošního růstu HDP na 0,3 procenta, dříve počítala s třikrát vyšší hodnotou. Důvodem jsou dlouhodobé strukturální problémy, ke kterým se přidaly dopady války na Blízkém východě. Německá ekonomika se sice loni po dvou letech dostala do plusu, ale jen velmi mírně.
Sněmovna stvrdila snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň, přehlasovala Senát

Sněmovna v úterý večer odsouhlasila snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu dříve odmítl Senát. Schůzi dlouho vyplňovali převážně zástupci opozice, podle nichž by se dolní komora měla věnovat spíše například řešení střetu zájmů premiéra či jiným agendám, které zároveň navrhovali zařadit do programu. K hlasování o něm se komora dostala až po téměř sedmi hodinách.
