Na obnovu domu bude možné získat bezúročnou půjčku až 2 miliony korun, řekl Červený

Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) si bude možné bezúročně půjčit až dva miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu NZÚ Light získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Na tiskové konferenci to oznámil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Dříve mohly domácnosti z NZÚ čerpat i dotace. Červený ale zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Příjem žádostí začne 25. června. Přímé dotace v programu NZÚ Light budou jen pro nízkopříjmové domácnosti, tedy lidi pobírající superdávku nebo seniory s důchodem do 25 tisíc korun měsíčně.
Bezúročné úvěry budou určeny majitelům rodinných domů, v případě bytových domů společenstvím vlastníků bytových jednotek a bytovým družstvům. Délka splatnosti se bude odvíjet od typu domu a rozsahu renovace, a to v rozmezí od deseti do 25 let. Přímé dotace jsou určeny domácnostem ohroženým energetickou chudobou. Podporu získají na renovace menšího rozsahu, zejména na zateplení domu, výměnu oken a dveří, výměnu zdroje tepla nebo instalaci obnovitelného zdroje energie.
NZÚ je nejdéle trvající dotační program určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Základem je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Důraz je kladen na využití obnovitelných zdrojů energie. Žádosti u klasického programu se měly spustit na přelomu dubna a května, u NZÚ Light v červnu.
Loni v listopadu ministerstvo životního prostředí program NZÚ předčasně ukončilo kvůli vysokému zájmu o dotace a rychlému vyčerpání peněz. Pro rodinné domy byla v nové etapě od února 2025 navýšena suma o čtvrtinu na 17,4 miliardy korun. U bytových domů, které program podporuje bez přerušení od roku 2023, se postupně navýšila alokace až na pětinásobek, tedy 14,7 miliardy korun.
