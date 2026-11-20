Ukrajinská metropole Kyjev čelila v noci na pátek dalšímu ruskému raketovému útoku. Starosta města Vitalij Klyčko dosud informoval o zásazích a požárech budov nejméně ve třech čtvrtích, úderům podlehli nejméně tři lidé, dalších patnáct utrpělo zranění. Sérii výbuchů hlásil také svědek agentury Reuters. Podle zdrojů ruské služby BBC pak Ukrajina udeřila na ruském území, chemický závod u města Dorogobuž v ruské Smolenské oblasti čelil údajnému útoku dronů. Zprávy nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Ruská služba stanice BBC s odvoláním na místní telegramové kanály napsala, že cílem ruských střel se opět staly mosty a energetická zařízení ve městě. „V Oboloňské čtvrti vypukl v důsledku zásahu úlomkem rakety požár v třípodlažní budově. Na místo míří záchranné složky,“ napsal Klyčko na telegramu. „V Holosijivské čtvrti byl zasažen areál infrastrukturního objektu. Podle předběžných informací vypukl požár v kancelářské budově,“ doplnil později.
V historické Podilské čtvrti v centru města začala podle starosty hořet budova v nebytové zástavbě. Zasaženo bylo podle něj také volné prostranství poblíž jednoho z mostů.
Nejnovější ruský úder na hlavní město Ukrajiny následuje po varování evropských spojenců Kyjeva, kteří na čtvrtečním jednání koalice ochotných v Berlíně varovali před jakýmikoli pokusy o uzavření mírové dohody bez jejich vědomí. Ještě předtím americký prezident Donald Trump na summitu v čínském Šen-čenu označil ruského vládce Vladimira Putina za svého přítele, připomněl Reuters. Ukrajina se s pomocí Západu pátým rokem brání otevřené ruské invazi rozpoutané z Putinova rozkazu.
Údajné útoky na ruskou chemičku
Podle ruské stanice BBC vyrábí chemický závod u města Dorogobuž mimo jiné složky do výbušnin. Informace o následcích údajného úderu zatím nejsou k dispozici.
Fotografie a videa útoku, které pořídili místní uživatelé sociálních sítí, zveřejnil na telegramu ukrajinský monitorovací kanál exilenova+. Podle telegramového kanálu serveru Astra, jejž ruské úřady označují za „zahraničního agenta“, lokalizace snímků potvrzuje jejich autenticitu.
Chemička Dorogobuž je výrobcem minerálních hnojiv a další průmyslové produkce. Závod vyrábí dusíkatá hnojiva, čpavek a také dusičnan amonný, který se používá při výrobě výbušnin. Podle kanálu exilenova+ patří do chemického sektoru ruského vojensko-průmyslového komplexu. Ukrajina na tentýž podnik zaútočila už koncem února. Tehdy v závodě vypukl požár, unikl amoniak a zahynulo sedm lidí.
Ukrajina pátým rokem vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle často hluboko na ruském území. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na průmyslové cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.