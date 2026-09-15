Volby mají letos stát přes miliardu korun


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Na letošní říjnové volby do senátu a do zastupitelstev obcí půjde ze státního rozpočtu přes miliardu korun. To je zhruba o dvě stě milionů více než před čtyřmi lety. Informoval o tom mluvčí ministerstva financí Filip Běhal. Nárůst souvisí s vyššími náklady na tisk a distribuci volebních materiálů, ale třeba taky se zvýšením odměny pro členy okrskových volebních komisí.

„Na zajištění letošních voleb je ve státním rozpočtu rozpočtována celková částka 1063 milionů korun,“ uvedl pro ČT mluvčí ministerstva financí Filip Běhal. Z toho je 951 milionů určených na komunální volby a zbylých 112 milionů na senátní volby.

Na zajištění voleb dostanou obce podle ministerstva financí 806 milionů korun, jsou v nich zahrnuté i odměny členům volebních komisí. „Na odměny z této sumy připadne zhruba 68 procent,“ doplnil Běhal. V Česku je podle ministerstva vnitra 14 556 volebních okrsků, a tedy i volebních komisí.

Při výpočtu odměny ministerstvo vnitra počítá průměrně s osmi členy na komisi. „Obecně odhadujeme, že do organizace voleb je zapojeno zhruba sto tisíc členů okrskových volebních komisí,“ konstatovala mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

PŘEHLEDNĚ: Volby do zastupitelstev obcí krok za krokem
Volební místnost

Část nákladů se překrývá

Ministerstvo financí uvádí, že se část nákladů překrývá, protože komunální volby jsou ve všech obcích i tam, kde jsou současně senátní volby. Jedna komise tak zajistí oba typy voleb. Proto se některé výdaje nedají přesně oddělit.

Letošní výdaje ve srovnání s předchozími komunálními a senátními volbami vzrostly. V roce 2022 bylo na komunální a senátní volby vyčleněných celkem 864,9 milionu korun a skutečně se vyčerpalo 792 milionů korun. Podle ministerstva financí v letech 2014 až 2022 se nikdy na komunální a senátní volby nevyčerpalo sto procent rozpočtovaných peněz. „Míra čerpání se pohybovala v rozmezí 84,5 až 95,8 procenta,“ dodal Běhal.

Letošní zvýšení předpokládaných výdajů souvisí třeba s pořízením technických prostředků k ověření digitálního stejnopisu občanského průkazu ve volebních místnostech. A zvýšila se také zvláštní odměna pro členy okrskových volebních komisí.

PŘEHLEDNĚ: Co se stane po volbách do zastupitelstev obcí
Volební urna

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