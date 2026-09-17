Prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o státních zaměstnancích i související doprovodnou novelu, která prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Rozsáhlá reforma státní správy byla podle Hradu přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuse. Zároveň podle něj oslabuje záruky profesionální a politicky neutrální státní správy i ochranu vedoucích úředníků před politickými zásahy. Pavel vetoval i omezení svých pravomocí ohledně vedoucích stálých misí, naopak podepsal zákon o znovuzavedení EET a stavební zákon.
Vládní tábor ANO, SPD a Motoristů má dostatečnou sílu prezidentovo veto přehlasovat tak, aby nová předloha nahradila od listopadu nynější zákon o státní službě. Odpůrci se obdobně jako Pavel obávají zejména politizace, ale i destabilizace státní správy.
„Státní správa má být profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům. Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak,“ uvedl prezident. Rozumím, jak sdělil, snaze zbavit stát úředníků, kteří nepracují nebo pracují špatně. „Nemohu se ale smířit s tím, že by měl stát vyhazovat úředníky prostě proto, že se po volbách změnila vláda,“ dodal.
Zákon má zaměstnávání státních úředníků více přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby se v zásadě řídilo zákoníkem práce a odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. Přechod z veřejnoprávního na soukromoprávní režim je podle předkladatelů jediný možný způsob, jak státní správu zefektivnit, když zákon o státní službě upravuje už téměř pouze personální záležitosti.
Předloha mimo jiné ruší takzvaný bazén, tedy tříměsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až čtyři pětiny platu. Nově by mělo platit, že rovnou odejdou s odchodným. Pokud by pracovní místo bylo zrušené při systemizaci, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě. Dát výpověď státnímu zaměstnanci, stejně jako odvolat vedoucího státního zaměstnance, by bylo možné podle předkladatelů z důvodů vymezených zákonem. Ochrany před nezákonným postupem by se mohl úředník domáhat soudní žalobou.
Vedoucí místo ve státní správě by mohli podle návrhu zákona zastávat i lidé, kteří dokončili pouze bakalářský studijní program na vysoké škole. Řadovým úředníkům má stačit středoškolské vzdělání.
Kritika opozice
Představitelé opozice tvrdí, že nový zákon oslabuje některé pojistky k ochraně profesionality a stability státní služby. Kritizují například zrušení nejvyššího státního tajemníka, oslabení služebních komisí a posílení pravomocí ministrů nad úředníky. Zkrácení lhůty pro opakované pracovní hodnocení nebo zrušení systému hledání náhradního místa podle opozice usnadní vládnoucí garnituře zbavovat se nepohodlných úředníků.
Návrh zákona z těchto důvodů vetoval v srpnu Senát. Kritici z řad senátorů poukazovali rovněž na to, že předložení normy formou poslaneckého návrhu znemožnilo posoudit rizika politizace státní správy i rozpočtové dopady změn. Obdobně se ve čtvrtek vyjádřil Pavel, podle kterého jde o zásadní změny bez důkladného vyhodnocení dopadů. Sněmovna přehlasovala senátní postoj začátkem září koaliční většinou.
Dosavadní služební zákon, jehož cílem bylo odpolitizovat státní správu, platí od roku 2015. Česko k jeho přijetí přiměla pravidla EU kvůli zajištění neutrality a nezávislosti rozhodování státního aparátu.
Omezení pravomocí prezidenta ohledně vedoucích stálých misí
Prezident podle očekávání vetoval i novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat.
Proti novele se postavil v srpnu i Senát, podle kterého je změna protiústavním zásahem do kompetencí hlavy státu. Úpravu, která je součástí norem souvisejících se zákonem o státních zaměstnancích, ale sněmovna v září opětovně schválila hlasy vládního tábora. Stejný výsledek se čeká i v případě prezidentova veta.
„Jak už jsem řekl před summitem NATO, mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky. Nikoli je rozšiřovat, ale nedopustit ani jejich krácení pro své nástupce a nástupkyně. A budu to dělat i nadále,“ zdůvodnil svůj postoj Pavel s poukazem na dřívější spor mezi ním a vládou o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře.
Pravomoci hlavy státu k vedoucím stálých misí zakotvil zákon o zahraniční službě před devíti lety s odvoláním na dosavadní ústavní praxi. Úpravu k omezení prezidentovy kompetence nyní prosadil poslanec Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Poslanec STAN Karel Dvořák uvedl, že úprava je nazývána „lex pomsta“ kvůli tomu, že prezident Pavel odmítl jmenovat poslance za Motoristy Filipa Turka ministrem životního prostředí. Označil ji za nepřípustný přílepek.
Pavel naopak podepsal zákon, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb (EET). Novou verzi už nebude doprovázet nutnost tisknout papírové účtenky, naproti tomu bude zahrnovat i bezhotovostní platby. Podpis přidal i pod novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb.