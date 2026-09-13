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Hlavním tématem Nedělní debaty je zahraniční politika a potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Pozvání přijali předseda sněmovního zahraničního výboru a místopředseda ANO Radek Vondráček, europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra, poslanec a první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil a poslanec a předseda strany Svobodní Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Diskusi moderuje Lukáš Dolanský. V analytické části pořadu moderované Danielem Takáčem téma rozeberou experti.