Ministerstvo zdravotnictví odmítá přijít o výzkum, přesun navrhuje resort průmyslu

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje od roku 2028 přesun zdravotnického výzkumu z resortu zdravotnictví pod Technologickou agenturu ČR (TAČR). Návrh potvrdilo ministerstvo zdravotnictví, se změnou ale nesouhlasí.
„Ministerstvo zdravotnictví (Mzd) s návrhem ministerstva průmyslu (MPO) nesouhlasí a v rámci meziresortního připomínkového řízení se vůči němu zásadně vyhradí,“ sdělil Martin Novotný z tiskového oddělení MZd. Podle serveru Hospodářské noviny je navíc v plánu přesun dosud samostatné TAČR pod MPO.
Stát nyní dává na výzkum z rozpočtu přibližně 45 miliard korun, peníze jsou ale rozdělené do čtrnácti rozpočtových kapitol. Vedle TAČR, Grantové agentury ČR nebo Akademie věd ČR financují vlastní výzkumné programy také jednotlivá ministerstva.
Agentura se přesunu brání
Peníze na zdravotnický výzkum MZd spravuje prostřednictvím Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV). Pro letošní rok rozděluje granty za 1,98 miliardy korun, příští rok má mít podle návrhu rozpočtu 2,13 miliardy. Ročně AZV zpracovává přibližně 450 návrhů a kolem dvanácti set posudků, v deseti hodnotících panelech zasedá více než sto dvacet expertů.
„Zdravotnický výzkum má svá specifika a nelze jej jednoduše vložit do univerzálního modelu podpory aplikovaného výzkumu. Vedle vědecké kvality a klinického přínosu musíme u projektů posuzovat například design klinických studií, etické a regulatorní aspekty, ochranu pacientů nebo práci s biologickým materiálem,“ uvedl k návrhu předseda agentury Ondřej Slabý.
„Hodnota zdravotnického výzkumu se nedá měřit pouze jeho komerčním potenciálem. Studie, která například ukáže, že levnější léčba je stejně účinná, umožní bezpečně snížit intenzitu terapie nebo pomůže lépe nastavit screening, nemusí vést k novému produktu ani patentu, ale pro pacienty a celý zdravotní systém může mít mimořádný význam,“ vysvětlil.
Zástupci výzkumu: Potřeba je řádná odborná a legislativní diskuse
Odborníci ze zdravotnického výzkumu uvedli, že nový model může ovlivnit způsob hodnocení i směřování zdravotnického výzkumu. „Navrhovaný model by znamenal, že ministerstvo zdravotnictví sice zůstane věcným garantem, ale samotné hodnocení projektů, rozhodování o podpoře, kontrola i hodnocení programu přejdou na agenturu podřízenou jinému resortu,“ uvedl lékařský ředitel Národního ústavu pro výzkum rakoviny a člen vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Marián Hajdúch.
„Tak zásadní změnu nelze provést jako pouhou organizační úpravu, ale musí jí předcházet řádná odborná a legislativní diskuse,“ dodal Hajdúch, který je také poradcem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO).
„V onkologii velmi dobře vidíme, jak dlouhá a složitá může být cesta od objevu v laboratoři až k reálnému přínosu pro pacienta. Systém podpory musí tuto cestu respektovat a vytvářet pro ni podmínky,“ doplnil ředitel Národního ústavu pro výzkum rakoviny Aleksi Šedo.
Státy srovnatelné s Českem podle Hajdúcha nemají zdravotnický výzkum řízený agenturou podřízenou ministerstvu hospodářství nebo průmyslu. Zpravidla mají podle něj agentury podobné AZV, která je zároveň i partnerem pro financování prostřednictvím peněz z EU. „Převod pod TAČR by tyto závazky přerušil nebo přinejmenším zkomplikoval a Českou republiku by v evropském zdravotnickém výzkumu, kde je její zastoupení již dnes slabé, dále oslabil,“ dodal.