Všechny římské cesty nevedly do Říma. Klíčové bylo i Byzantium, naznačuje výzkum


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24, Nature Communications, Itiner-e

Před rokem zveřejnila skupina vědců největší mapu silniční sítě starověkého Říma. Poprvé zobrazili alespoň náznak skutečného rozsahu fenoménu, který na dva tisíce let spojil Evropu. Od té doby data analyzují a nyní tým, v němž hrál významnou roli český vědec Adam Pažout, zveřejnil první výsledky. Naznačují, že celá řada dosavadních poznatků o římských silnicích je možná mylná.

Asi každý zná okřídlené rčení „všechny cesty vedou do Říma“. Tato věta je stejně slavná jako nepravdivá. Říše měla velmi efektivně rozloženou správu, takže by směřování všech, nebo alespoň většiny silnic do jediného místa, které ani neleželo v jejím středu, nedávalo moc smysl.

„Za mě je nejzajímavější zjištění o centrální pozici většiny provinčních hlavních měst v regionální silniční síti v rámci jednotlivých provincií,“ uvedl Adam Pažout pro ČT24. „Vyvolává to otázku, do jaké míry Římané plánovali umístění regionálních center a rozvoj silniční sítě v provinciích a globálně, aby dosáhli tohoto výsledku.“

„Hlavní města provincií byla důležitá jako sídlo guvernérů, administrativy, místo, kde se shromažďovaly vybrané daně, a často i místo vojenských posádek. Pozice hlavního města provincie proto byla velmi důležitá pro celkovou správu říše. Zdálo by se to jako banální problém, ale musíme si uvědomit, že Římané neměli k dispozici stejné nástroje k plánování silnic a městských sítí, jako máme my, jako jsou například přesné topografické mapy,“ doplňuje vědec, který působí v zahraničí.

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Ve skutečnosti měla říše centra spíše dvě, přičemž Konstantinopol (do roku 330 známá jako Byzantion) byla z některých úhlů pohledu tím důležitějším, zejména když se stala ve čtvrtém století hlavním městem. „Zajímavým zjištěním je centrální poloha Byzance/Konstantinopole v silniční síti. Je potom hned více zřejmé, proč byla Byzanc vybrána Konstantinem jako nové císařské sídlo ve čtvrtém století,“ potvrzuje Pažout.

Současně se ukazuje, že mýtem bylo také tvrzení o výjimečné rovnosti římských silnic. Spousta lidí si tvoří představu o podobě římských silnic podle těch nejslavnějších a nejlépe dochovaných, jako je třeba Via Appia v Římě. Římané sice byli skvělí inženýři, ale podle této studie budovali silnice rovné jenom tehdy, když to místní terén umožňoval.

Silnice starověkého Říma Via Appia
Zdroj: Paul Hermans/Wikimedia Commons/CC BY SA 3.0/podrobnosti licence níže

A do třetice: souvislost mezi římskými a moderními silnicemi není tak silná, jak se dřív věřilo. Existuje celá řada způsobů, jak se cesty vyvíjely – některé antické cesty se dochovaly prakticky beze změny (jako třeba Via Appia), další se po průmyslové revoluci dokonce renovovaly. A spousta dalších v průběhu času prostě zanikla, protože přestaly mít smysl nebo na jejich údržbu nebylo dost zdrojů.

Pažout zdůrazňuje, že tento výzkum byl nesmírně náročný, hlavně kvůli jeho rozsahu. „Římská říše zahrnuje obrovskou plochu desítek moderních států na třech kontinentech. Každý stát má jinou historii bádání, jiné institucionální zázemí a jiné standardy pro publikování a digitalizaci archeologického kulturního dědictví. To všechno způsobuje, že je velmi těžké zkompilovat všechna data pro všechny římské silnice a pokusit se zrekonstruovat jejich chronologický vývoj.“

Právě to je také příčinou toho, že se vědcům zatím nepodařilo zachytit vývoj sítě římských silnic v čase. „Myslím, že taková rekonstrukce, v alespoň hrubých obrysech, je s existujícími daty možná. Cílem našeho projektu bylo v prvé řadě zdokumentovat silniční síť v době vrcholu římské říše, proto jsme neměli tolik času a prostředků se tomu věnovat,“ komentuje Pažout.

Internet starověku

Římské silnice rozhodně představovaly vůbec první kontinentální dopravní síť v dějinách lidstva. Dala by se přirovnat k tomu, co dnes dělá internet. Propojila světadíl, umožnila výměnu zboží, myšlenek a technologií, ale i nemocí a lidí. Silnice představovaly pro Římany kombinaci vojenské a ekonomické moci – dokázaly jim pomoci v dobývání nových území, ale i k tomu, aby z nich dostali do centra důležité zdroje.

Umožňovaly ale také obchod napříč menšími komunitami v říši, které si tak mohly směňovat hlavně zemědělské produkty, například při neúrodách.

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Ilustrační foto

Autoři tvrdí, že síť římských silnic není zatím ani zdaleka popsaná, a na vědce proto ještě čeká spousta práce. Studie říká, že jen necelá tři procenta prostorové polohy celkové délky silnic jsou jistá. „To jednoduše znamená, že spíš víme, že daná silnice existovala, ale už víme méně o tom, kudy přesně v krajině šla. V některých případech to je způsobeno nedostatečnou dokumentací starých výzkumů, protože jsme nebyli schopni přesně zrekonstruovat staré výsledky bádání,“ vysvětluje Pažout. „V mnoha případech to znamená, že ještě spoustu nových silnic můžeme v krajině objevit a vylepšit naše mapy,“ dodává.

Oblastí, kde by se podle Pažouta dalo ještě zkoumat, je celá řada. „Byl jsem spíš nemile překvapen, v kolika regionech existují velké oblasti, které nejsou moc prozkoumané a římské cesty jsou z nich známy jen dost povrchně,“ doplňuje vědec. Jsou to podle něj třeba některé části západního a jižního Balkánu, bavorské předhůří Alp a také třeba velké středomořské ostrovy, kde se moc lidí nezajímalo o cesty ve vnitrozemí, ale spíš o propojení po moři.

Odkaz na studii
Xixao

Podrobnosti licence zde.

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