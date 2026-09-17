Česko bude příští rok předsedat Radě OECD, oznámil resort zahraničí


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) na ministerské úrovni, informovalo ministerstvo zahraničí (MZV). Mezinárodní organizace sídlící v Paříži si klade za cíl napomáhat rozvoji členských zemí. Česko se stalo členem OECD v prosinci 1995, v minulosti působilo jako místopředsednická země.

Vláda návrh na kandidaturu do vedení rady organizace schválila minulý týden. Ministerstvo zahraničí ve čtvrtek uvedlo, že Česko jako předsednická země dostane příležitost prosazovat vlastní priority a posílit svůj hlas mezi vyspělými státy. „Předsednictví přichází symbolicky více než třicet let po českém vstupu do OECD a představuje významné potvrzení důvěry členských států v naši zemi,“ uvedlo MZV.

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Mandát pro vedení rady je zpravidla jednoroční. Zasedání rady na ministerské úrovni se obvykle koná jednou ročně, většinou na začátku června. Podle české diplomacie zasedání určuje politické směřování OECD a stanovuje priority její další činnosti. „Jako předsednická země se bude Česká republika podílet na stanovení hlavního tématu a programu ministerského zasedání,“ sdělilo ministerstvo. Čeští představitelé budou také řídit jeho hlavní části. Rada na ministerské úrovni je nejvyšším politickým fórem organizace.

Úspěch české diplomacie, míní Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) předsednictví považuje za úspěch české diplomacie, která o něj několik měsíců usilovala a intenzivně na tom pracovala. „Je to příležitost ukázat, že Česká republika není jen pasivním příjemcem mezinárodních doporučení, ale zemí, která má vlastní vizi a je připravena spoluutvářet budoucnost demokratického světa. Naší prioritou bude podpora ekonomické svobody, konkurenceschopnosti, technologického rozvoje a odstraňování zbytečných překážek pro podnikání,“ uvedl. OECD podle něj musí být hlasem prosperity, nikoli další byrokracie.

Na přípravách českého předsednictví budou vedle MZV spolupracovat ministerstva financí či průmyslu a obchodu. Hlavní programové priority se podle české diplomacie stanoví v následujících měsících společně se sekretariátem OECD a s partnerskými zeměmi. Podle předkládací zprávy pro vládu se výdaje spojené s výkonem předsednictví odhadují na šest milionů korun. Finance mají jít z rozpočtové kapitoly ministerstva zahraničí. Odhad nezahrnuje náklady související s dočasným posílením Stálé mise ČR při OECD v Paříži ani další případné personální výdaje.

OECD má 38 členských zemí. Vznikla v roce 1961, její počátky ovšem sahají do poválečné Evropy. Její předchůdkyní byla Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), která vznikla v roce 1948 pro řízení amerického Marshallova plánu na pomoc evropským zemím zničeným druhou světovou válkou.

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