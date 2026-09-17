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Na rozvoj evropských obranných schopností a transatlantickou spolupráci se zaměřuje Pražský obranný summit 2026 pořádaný Mezinárodním institutem pro strategická studia (IISS). Zahájil ho premiér Andrej Babiš (ANO), krátce poté vystoupí místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Akce potrvá do pátku.
Diskuse se bude věnovat obraně Evropy v nové éře, transatlantické spolupráci při pořizování obranného vybavení, vojenské mobilizaci v Evropě a budoucnosti pozemních sil Severoatlantické aliance (NATO).
Třídenní summit začal neoficiálně ve středu bilaterálními jednáními a představením strategické studie IISS. V pátek je na programu diskuse mimo jiné o evropském obranném průmyslu a udržitelnosti výdajů NATO na obranu.